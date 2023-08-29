Başkan Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletimiz için Ağustos ayı, destanların ve kahramanlıkların yaşandığı, mucizelerin cesaret ve inançla somutlaştığı bir dönemi ifade eder.

Mazisi yiğitlik ve başarılarla, karakteri şeref ve şanla dolup taşan necip milletimizin anılmaya ve kutlanmaya değer sayısız gün ve aylarının yanında bu ay; kahramanlıkların efsaneleştiği, Türk milletini tarih yapan zaferlerin kazanıldığı bir zaman dilimine işaret eder.

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin fazilet ve fıtrat bakımından devasa bir adımı, soy ve ruh açısından dev bir ayağıdır.

Kosova’dan Otlukbeli’ne uzanan Türk’ün zafer serüveni; Çaldıran ve Mohaç’ta taçlanmış, Mercidabıkla sınır ötesine taşmış, Anafartalar ve Conkbayırında direnmiş, Büyük Taarruzla beraber Dumlupınar’da geleceğe ışık saçmıştır.

Elde ettiği hiçbir başarıya lütuf ve bağışlama yoluyla ulaşmamış olan Türk milleti, imrenilecek kararlılık ve sarsılmaz azimle; bağımsızlığına musallat olan mihrakları, her daim tarihin karanlığına geri dönmemek üzere göndermiştir.

Son vatanımız Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nden 851 yıl sonra; bu defada üzerinde yaşadığımız topraklara heveslenenler eşi ve benzeri çok az görülen bir mücadeleyle Ege’nin serin ve derin sularına hayalleriyle birlikte gömülmüştür.

Üzerinde hain plan ve taksimlerin yapıldığı aziz vatanımız; milliyetçi kahramanların, asalet ve vakarına tüm zamanların tanıklık ettiği milletimizi yeniden canlandırması, kudretinin farkına vardırması ve direnme gücünü ateşlemesiyle dimdik bir şekilde yeniden var olmuştur.

Her safhası ile düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan Büyük Taarruz; Türk milletine hasım odakların mutlak akıbetini göstermesi bakımından bugünlere ve yarınlara örnek teşkil edecektir.

Vatan burçlarından ay-yıldızlı bayrağımızın inmemesi için her şeyini feda eden, bu uğurda kendileri yetim kalma pahasına gelecek nesilleri öksüz ve çaresiz bırakmayan atalarımızın göz kamaştırıcı fedakârlıkları her türlü övgü ve takdirin üstündedir.

Bilinmelidir ki, 952 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları; muzaffer atalarımızın yegâne emaneti olup, korunması ve her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken maddi ve manevi bir hazinedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın devamlılığı ve bağımsızlığı yolunda çok önemli bir anlamı olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 101. yıldönümünü kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, milletimizin selameti için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet hislerimle anıyorum.”