Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü kutlaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz; Engelliler Haftası ve yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla engelli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluşarak Anneler Günü’nü kutladı.

Hayata geçirdiği her yatırım ve hizmette sosyal belediyeciliği temel alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sadece taşa, toprağa değil gönüllere de yatırım yapıyor. Balıkesir’de yaşayan büyük küçük her bireye kendini özel hissettirmek için çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, içinde bulunduğumuz Engelliler Haftası ve yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla engelli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluştu. Fırıntaş Değirmen Kafe’de gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Yılmaz’a eşi Mehtap Yılmaz da eşlik etti. Annelerle birlikte kahvaltı ederek sohbet eden Başkan Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, annelerin her biriyle yakından ilgilendi.

“Annelik bu dünyadaki en kutsal mertebe”

Her annenin çok özel ve çok kıymetli olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “İçinde bulunduğumuz Engelliler Haftası, Anneler Günü’ne denk geliyor. Bu vesileyle binbir zorlukla mücadele ederek engelli çocuklarına en iyi şekilde annelik eden, her anlarında yanlarında olan fedakâr annelerimizle bir araya gelerek Anneler Günü’nü kutladık. Annelik bu dünyadaki en kutsal mertebe. Tüm annelerimize, evlatlarıyla ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.