Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü Mesajı

Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Her zaman onların hayatlarını kolaylaştıracak, onların hayatlarına pozitif anlamda dokunacak her türlü hizmet ve faaliyetin içinde olacağıma dair sözlerimi yineliyorum.' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 21:51
  • Güncelleme: 07.05.2022 21:51
Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü Mesajı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediye Başkanı volkan Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Karşılıksız sevgi, saygı, merhamet ve fedakârlık sembolü olan annelerimiz; şefkat dolu yürekleriyle, mutlu, huzurlu ve barış içinde bir toplumun oluşmasının baş mimarlarıdır. Hayatımızın her evresinde kanatları altına sığınmaktan huzur bulduğumuz, mutlu olduğumuz annelerimiz, bizlerin ilk öğretmenleridir. Peygamber Efendimiz’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek önemlerine özellikle vurgu yaptığı annelerimizin en büyük mutluluğu ise evlatlarının gülen yüzü, mutluluğu ve başarılarıdır. Dünyaya getirdiği yavrusunu hayatı boyunca sevgisiyle, yol göstericiliği ve dualarıyla destekleyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız ve gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Bir belediye başkanı olarak kentimizdeki tüm annelerin hizmetinde olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Her zaman onların hayatlarını kolaylaştıracak, onların hayatlarına pozitif anlamda dokunacak her türlü hizmet ve faaliyetin içinde olacağıma dair sözlerimi yineliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere, ömürlerini ailelerine ve evlatlarına vakfetmiş, hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin gününü kutluyor, ahirete intihal edenleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı