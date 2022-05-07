Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı volkan Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Karşılıksız sevgi, saygı, merhamet ve fedakârlık sembolü olan annelerimiz; şefkat dolu yürekleriyle, mutlu, huzurlu ve barış içinde bir toplumun oluşmasının baş mimarlarıdır. Hayatımızın her evresinde kanatları altına sığınmaktan huzur bulduğumuz, mutlu olduğumuz annelerimiz, bizlerin ilk öğretmenleridir. Peygamber Efendimiz’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek önemlerine özellikle vurgu yaptığı annelerimizin en büyük mutluluğu ise evlatlarının gülen yüzü, mutluluğu ve başarılarıdır. Dünyaya getirdiği yavrusunu hayatı boyunca sevgisiyle, yol göstericiliği ve dualarıyla destekleyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız ve gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Bir belediye başkanı olarak kentimizdeki tüm annelerin hizmetinde olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Her zaman onların hayatlarını kolaylaştıracak, onların hayatlarına pozitif anlamda dokunacak her türlü hizmet ve faaliyetin içinde olacağıma dair sözlerimi yineliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere, ömürlerini ailelerine ve evlatlarına vakfetmiş, hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin gününü kutluyor, ahirete intihal edenleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”