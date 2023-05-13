Başkan Yılmaz'dan Anneler günü mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüreğindeki sevgi ve merhametle hayatımızın her anında büyük emekleri olan annelerimiz her daim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır.

Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği en güzel lütuftur.

Anneliğin değeri dünyanın tüm servetlerinden daha fazladır.

Dünyevi kıymetler ne denli çok olursa olsun, anneliğin yanında yine de sönük ve silik kalacaktır. Anne; insan için gerektiğinde yağmur, icap ettiğinde güneştir. Rüzgârın ferahlığı, bulutun ihsanıdır.

Ne mutlu onlara ki Cenabı Allah, insanlar için en büyük vaadi olan cennetini annelerimizin ayakları altına sermiştir.

Bizleri dünyaya getirip büyüten, iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı öğreten annelerimizin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için ne yapsak azdır.

Kentimizde yaşayan tüm annelere ve onların kıymetli evlatlarına hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gururdur.

Sağlıktan eğitime, sosyal yaşam alanlarından sosyal hizmetlere, kültür ve sanattan spora kadar hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizde yaşayan annelere, anne adaylarına, kısacası tüm hanımefendilere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Görev süremiz boyunca da onların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için yeni projeler üretmeye ve sunmaya devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere, ömürlerini ailelerine ve evlatlarına vakfetmiş, hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin gününü kutluyor, ahirete intihal edenleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”