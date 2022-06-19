Başkan Yılmaz'dan Babalar Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin toplumsal yapısını oluşturan en temel unsurların başında aile gelmektedir. Aile kavramını oluşturan ise anne-babanın varlığıdır. Aile; soyun devam ettiği, örf ve adetlerin, sosyal ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı yuvadır. Şüphesiz ki bu yuvanın koruyup kollayanı da babadır. Baba olmak, tıpkı anne gibi yüce bir duygu, büyük sorumlulukları sabır ve inançla taşımanın vücut bulmuş halidir. Umut ve güven kalesi babalar, ömrünü evlatlarına ve ailesine vakfederek fedakârlık timsali olurlar. Baba atadır, baba kahramandır; evladını şehadete uğurlarken "Vatan Sağ Olsun" diyen onurlu ve dik duruşun adıdır. Yol göstericiliği ile her zaman önde yürüyen, çocuklarının vatana ve millete faydalı birey olarak yetişmesi için tüm zorlukları göğüsleyen babalar, övgülerin ve teşekkürlerin en güzelini hak etmektedir. Babalar Günü'nü vesile bilip sevgiyi, saygıyı ve yakın ilgiyi babamızdan esirgemeyelim; bir gün değil her gün hatırlamaya özen gösterelim. Tüm babaları hürmetle selamlıyor, başta aziz şehitlerimizin muhterem babaları olmak üzere bu özel günü kutluyorum. Hayatını kaybetmiş babaları da rahmetle yad ediyorum.”