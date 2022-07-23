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Başkan Yılmaz'dan Basın bayramı mesajı

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yılmaz, 'Basınımızın değerli çalışanları toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine yönelik gösterdikleri hassasiyet ile mesleğin saygınlığının devam etmesini sağlamaktadır.' dedi.

Başkan Yılmaz'dan Basın bayramı mesajı
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür ve tarafsız basın, ülkemizde demokrasi dinamikleri arasında en önemli sacayaklarından biri olmuştur. Halkın gerçek ve tarafsız haber alma hakkının yerine getirilmesinde basın mensuplarının kilit bir rolü vardır.

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24 Temmuz 1908 tarihi de basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak haber yayınlanmaya başlamıştır. Bu vesile ile basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.

Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan basınımızın değerli çalışanları, görevlerini yerine getirirken toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine yönelik gösterdikleri hassasiyet ile mesleğin saygınlığının devam etmesini sağlamaktadır.

Ayrıca basın mensuplarımız, üstlendikleri misyon ile ilçemizin marka kent serüvenine büyük destek vermektedir. Bununla birlikte ilçemizdeki sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan yaşanan tüm gelişmelerini doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde halkımıza en iyi şekilde aktaran basınımızın Silivri’mizin tanıtımına sağladığı katkı yadsınamayacak derecede fazladır.

Bu vesile ile gece gündüz demeden imkânları dâhilinde mesleğin gereklerini yerine getiren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Basından sansürün kaldırılışının 114. yıldönümünde ahirete irtihal eden gazetecimizi rahmetle anıyor, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

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