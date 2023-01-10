Başkan Yılmaz'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı;

Teknolojinin baş döndüren bir hızla gelişmesi bilgi aktarım hızını artırmıştır. Günümüzde anlık olarak milyonlarca insana ulaşabilen bilgi; yanlış, yanlı ve yalan içerik taşıdığında ise dezenformasyona sebep olmaktadır. İşte bu noktada dürüst, tarafsız ve ilkeli gazeteciliğin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Mesleğin temel değerlerine bağlı kalarak toplumun haber alma hakkına hizmet eden gazeteciler, demokrasinin daha da gelişmesine, barış, huzur ve güven ortamının tesis edilmesine ciddi katkılar sunmaktadır. Dolayısıyla demokratik ülkelerin olmazsa olmaz unsurlarından birisi de gazetecilerdir. Ayrıca yerel basınımız, sorumluluk bilinciyle göstermiş oldukları yaklaşımlar ve yaptıkları çalışmalar neticesinde, özellikle ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere birçok hususta destek vermektedir. Gerek tarih, turizm, kültür ve sanat olsun gerekse barış ve kardeşlik anlayışımız olsun her alanda dünden çok daha ileri seviyelere yükselen Silivri’mizin emektar tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, zor şartlara rağmen görevini yerine getiren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal edenleri de rahmetle yad ediyorum.

