Başkan Yılmaz'dan Çevre Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ Kıymetli hemşehrilerim

Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkın nesilden nesile ulaşması ve kalıcı olması da insanların elindedir. Nitekim doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak bir vatandaşlık görevidir. Devletlerin ve halkın çevre konularına kayıtsız kaldığı her yerde insan hayatını etkileyen olumsuz gelişmeler yaşanmış ve ağır sonuçlar doğurmuştur.

Dünyanın imkânları sınırsız, kaynakları ise tükenmez değildir. Git gide karşımıza çıkan manzara, yaşanan hadiseler, bilim insanlarının açıklamaları endişe verici boyuta ulaşmıştır. Dolayısıyla doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi hayati bir önem taşımaktadır. Ormanların yanması, buzulların erimesi, denizlerin ısınması, iklim değişiklikleri, erozyonların yaygınlaşması, su baskınları, çamur taşıyan seller, asit yağmurları, balık türlerinin yok olması, çevre kirliliği, dünyanın doğal ve tarihi dokusunu mahvetmektedir. Bilinçsiz atık kullanımı, orman ve yeşil alanlara zarar verilmesi, denizlerin kirletilmesi gibi etkenlerle sebep olunan çevre sorunları, baş edilmesi güç problemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Artık bu duyarsızlığa, bu sorumsuzluğa, bu umursamazlığa topyekün dur dememiz gerekmektedir. İnsanlar dikkat ettiği ve özen gösterdiği takdirde temiz bir dünya mümkün olabilir. Hem ülkemizi hem de içinde yaşadığımız dünyayı düşünmek, sorunlarını dert etmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne ‘Önce İnsan, Önce Yaşam’ diyoruz. Sağlıklı toplum, temiz bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha yeşil bir Silivri için yeni yaşam alanları oluşturuyor, cadde ve sokaklarımızın nefes almasını sağlayacak ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Bu anlayış ile 10.000 ağacı toprakla buluşturduk, 2022’de hedeflediğimiz yeni 10.000 adet ağaç projesine devam ediyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarına konumlandırdığımız Mobil Atık Getirme Merkezlerimizle tam 15.000 ton atığın geri dönüşümünü sağladık. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple ev hanımlarına yönelik ‘Artı Kart Projesi’ni kısa bir süre sonra başlatarak, atıkları evlerinde ayrıştıran kadınlarımıza bu kartlar sayesinde alışveriş imkânı sunuyoruz. Diğer yandan mobil sıfır atık toplama araçlarımızı devreye aldık, Silivri’de bir ilk olan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizi de önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz. Çevrenin bize geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet olduğu düşüncesinden hareketle, her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterme konusunda kararlıyız.

Bu duygular içerisinde, tüm hemşehrilerimin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor; sağlıklı bir gelecek, temiz ve kaliteli bir yaşam temenni ediyorum.”