Başkan Yılmaz'dan CHP'lilere: 'Siz Konuşursunuz Ben Yaparım'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ekim ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Değirmenköy’de gerçekleşecek olan arsa satışıyla ilgili kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca, olası bir afet anında iletişimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Silivri Belediyesi ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Afet Anında İletişim Projesi de vardı.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE DELİK DEŞİK BİR BÜTÇE VARDI”

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyoruz: Belediyeler arsa ofisleri değildir. Belediyeler emlak komisyonculuğu yapılan yerler değildir. Belediyeler imar planlarıyla hizmetlerinde kullanılmak üzere arsalar üretir ve bunları ihale yöntemiyle satarlar. Göreve geldiğimizde delik deşik bir bütçe vardı. Borçların kamuya, özel müteahhitlere dağ gibi biriktiği, kamuya 200 milyon TL’nin üzerinde borcun biriktiği, vergilerin, maaşların ve ikramiyelerin ödenmediği bir belediye vardı. Bakın, Silivri Belediyesinin gelirleri; İller Bankası payı, vergi gelirleri, harçlar ve kira gelirleridir. İller Bankası payıyla, ödediğimiz personel maaşı arasında 1 yılda 272 milyon TL açık veriyoruz. Bunun içerisinde yakıt yok, çöp toplama hizmeti yok, asfalt yok, bordür yok, kaldırım yok, yapılan hizmetler yok. Silivri Belediyesi bugün Silivri’de dev hizmetler hayata geçiriyor ve bunu bütçe fazlası vererek yapıyor. ‘Niye arsalar satılıyor?’ sorusunun cevabı esasında burada gizli! Arsalar satılırken, ‘Bu arsa çok değerli satamazsınız’ eleştirisi geliyor. Arkadaşlar sizin 10 yılda sattığınız arsalar çöp müydü ya da değersiz miydi? Kıyaslama açısından söylüyorum; siz 10 yılda 215 dönüm yer satmışsınız. Biz ise 4,5 yılda sadece 18 dönüm yer satmışız. Şu an Silivri Belediyesinin en büyük problemi hukuk garabetinin içerisine soktuğunuz arsa satışlarınızdır. Yapmış olduğunuz satışlarda mahkeme kararlarını hiçe saymışsınız. Bağımsız mahkemelerden size yazılar gelmiş, sümen altı etmişiniz. Yani arsa satmayı bile becerememişsiniz. Arsa satmayı beceremeyenler, sattıkları arsayla belediyeyi milyonlarca lira borcun altına sokanlar bana gelip ‘Değirmenköy’deki arsa çok kıymetli, bunu satamazsınız’ diyorlar. Şimdi gelin Değirmenköy’deki kardeşlerimin meraklarını giderelim. Bakın tane tane okuyorum size. Değirmenköy Stadının güneyindeki maliye hazinesine ait olan arazi 5 Ocak 2023 tarihinde 14 milyon 288 bin 310 TL bedelle Silivri Belediyesi tarafından satın alınmış ve parsel Silivri Belediyesi adına tescil edilmiş. Yani tapusu bize geçmiştir. Birincisi bu arsa maliye hazinesine ait. Silivri Belediyesinin ve Değirmenköy’ün en kıymetli hazinesi dediğiniz yer zaten maliye hazinesinindi. Burada adına küçük sanayi sitesi denen ve ne Silivri’ye ne de oradaki esnafımıza yakışmayan bir tesis var. Değirmenköy’ün küçük sanayi sitesine ihtiyacı var dendi. Sanayi esnafımızla iki defa görüştük. Onların talepleri ilk görüşmemizde burada sanayi sitesinin korunması, kollanması ve bu sanayi sitesinde onların bu işlerine devam etmeleri noktasında oldu. Biz de kendilerine burada sanayi sitesi yapılsa bile, ihale yöntemi dışında hiçbir yöntemle hiç kimseye keyfi bir uygulamayla dükkân tahsil edilemeyeceğini ifade ettik. Biz bu arsayı ikiye böldük. 1.640 metrekaresini Silivri Belediyesinin envanterinde tutarak arsayı ayırdık. 1.640 metrekare olan yeri satmayacağız dedik. Hemen arkasında 7.885,54 metrekare yeri de Silivri Belediyesinin iş, işlemleri ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, yasalar çerçevesinde açık artırmalı ihale yöntemiyle satışının kararını aldık. Vay efendim peşkeş çekiliyor, vay efendim bir şahsa satılacak, vay efendim bir fabrikaya satılacak gibi dedikodular hiç kimseye bir şey getirmez. Bu satışın ihale tarihi bellidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının, her şirketinin bu ihaleye girme, teklif verme hakkı ve hukuku vardır. Dolayısıyla bu arsa kimseye tahsis edilmeyecek. Silivri Belediyesinin bu arsayı bir kişiye, bir şahsa, bir fabrikaya vermesi veya satması mümkün değildir. Değirmenköy’ün ihtiyacı olan sanayi sitesini yapmak için 7.500 metrekare arazinin satışını yapıyoruz. Bu satışla beraber Silivri Belediyesinin envanterine 75 milyon TL değerinde dükkânlar girecek. Buradan arsanın satışına muhalefet edenlere seslenmek istiyorum; hiç merak etmeyin, siz konuşursunuz ben yaparım! Yani siz konuşursunuz, biz yaparız! ‘Cumhur İttifakı’nı, Volkan Yılmaz’ı eleştirelim.’ Eleştirin de neye göre eleştiriyorsunuz arkadaşlar?” dedi.

“KOMİK DURUMA DÜŞÜYORSUNUZ”

Değirmenköy’deki arsanın satışına karşı çıkanların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin arsa satışlarına neden karşı çıkmadığını soran Başkan Volkan Yılmaz, “Değirmenköy’ün göbeğinde değerli bir arsa satılamazmış! Etiler’in göbeğindeki İstanbul'un en değerli arsasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu satarken neredeydiniz? Niye ‘İstanbul'un en değerli arsası satılamaz’ demediniz? Üsküdar'da İGDAŞ binası satışa çıkıyor. İBB, Merter’deki ek hizmet binasını satışa çıkardığında bu kıymetli yerler satılamaz diye niye ortaya çıkmadınız? Satılabilir, onlar da satılabilir, bu da satılabilir. Biz İBB’nin bütün satış dosyalarına onay verdik. Siz 4,5 yıl içerisinde İBB’nin tarihindeki borçtan daha fazla borcu yaptınız. Bu alanda rekor kırdınız. Satış konusunda şikâyet etmenize gerek yok. Bir yerin en değerli yer olması onun satılamayacağı anlamına gelmez. Doğru değerlendirilirse, doğru fiyata satılırsa her yer satılabilir. Onun için burada siyaset yapacağız diye, bir sis perdesi oluşturacağız diye komik duruma düşüyorsunuz. Bir atasözü var; ‘Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur.’ Binâ okumak ne demek, diyebilirsiniz. Osmanlı döneminde medrese eğitimi Arapça yapılırdı. Arapça dersi emsalle binâ olarak adlandırılırdı. Yani bu dersi geçmeyen kişi üniversiteye başlayamıyordu. Dolayısıyla bu binâ okur hadisesi oradan geliyor. Buradan yola çıkarak bir mesafe kat edemeyen, üstüne bir şey koyamayan, bir şey üretemeyen insanlar için söylenen bir sözdür. Hep aynı şeyi tekrarlamanızdan, bir şey üretememenizden ve bir yol katetmemenizden dolayı Silivri’deki Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet anlayışını tam da bu sözle ifade etmek istiyorum: Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ İSTANBUL’UN PİLOT BÖLGESİ OLACAK”

Silivri’de hayata geçirilmesi planlanan Afet Anında İletişim Projesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Depremle ilgili önümüzdeki günlerde afet risk yönetimi toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ama onun öncesinde biz boş durmuyoruz. Belki tartışmalara konu oldu: ‘Silivri depremi geliyor, bu konteynerlerin burada işi ne?’ diye söyleyenler oldu. Biz Silivri’yi 90.000 çadır, 7.000 konteyner ile herhangi bir afet durumunda, Marmara Bölgesi’nin lojistik deposu haline getirdik. Şimdi de Silivri Belediyesi olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında hazırlık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Olası afet durumda hayati önem taşıyan bir konu da iletişim arkadaşlar. Deprem bölgesine ilk gün gidenler iletişim ağının kopması nedeniyle hiçbir operatörün çalışmadığını, hiçbir telefonun çekmediğini, kimsenin kimseye ulaşamadığını ve afet yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılamadığını gördü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız şunu söyledi: ‘Baz istasyonları çoğunlukla evlerin çatılarının üzerinde. Bu evlerin çökmesiyle beraber bütün baz istasyonlarımız çöktü ve iletişim ağı tamamen koptu.’ Turkcell bizden bir randevu istedi. Konu ise Silivri’nin afet anında iletişim noktasında İstanbul'un pilot bölgesi olmasıydı. Bir afet anında yıkılmayacak şekilde, kesintisiz güç kaynaklarıyla, jeneratörlerle, fiber optik kablolarla beslenmiş 7 adet baz istasyonu kurmak istiyorlar. 7 adet baz istasyonu bir afet anında yalnızca bu şirketin değil, tüm şirketlerin kullanımına açık olacak. Yaklaşık 20-25 milyon TL’lik bir yatırım maliyeti var. İlk toplantılarını ve ilk sunumlarını Silivri Belediyesine yaptılar. Kendilerinin belirlemiş olduğu yerler var. Biz Silivri Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde bu işi olgunlaştırdıktan sonra yine meclisimizde size bilgilendirme toplantısı yapacağız. İçerisinde jeneratörünün, fiber optik kablolarının olduğu ve bir binanın üzerine tesis edilmeyen, çok yüksek donanımlı betonlarla ankrajının yapıldığı ve hiçbir depremde yıkılmayacak baz istasyonlarında kesintisiz iletişim projemizi çok yakın bir zamanda meclisimize getiriyor olacağız.” diye konuştu.