Başkan Yılmaz'dan çiftçiler günü mesajı

Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Silivri Belediyesi olarak çiftçilerimizin önemini biliyoruz. Onların daha fazla üretebilmesi ve emeklerinin karşılığını alabilmesi için tüm imkânlarımızla destekliyoruz.' dedi.

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  • 14.05.2022 12:14
  • Güncelleme: 14.05.2022 12:14
Başkan Yılmaz'dan çiftçiler günü mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve hayvancılık sektörü bir ülkenin kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Çiftçiliğin önem derecesini kavrayabilen ülkelerin kalkınma değerlerinin yukarı seviyelerde olduğu bilinen bir gerçektir. Bir devletin yerli savunma sanayisinin güçlenmesi ne kadar önemliyse, yerli tarımsal üretiminin güçlü olması da o kadar önemlidir. Şüphesiz; üreten ve geliştiren toplumlar, ekonomik bağımsızlığını da sağlamış ve sağlamlaştırmış olurlar. Tarım demek gıda demek, tarım demek kalkınma demek, tarım demek üretim demektir. Tarımsal ve hayvansal üretimin baş aktörü ise çiftçilerimizdir. Çiftçilerimiz, yaşantımız her evresinde emek ve alın terleriyle varlık gösterirler. İhtiyaç duyulan gıdaları bin bir zahmetle üreterek kutsal bir meslek icra ederken, toprağın bereketini bilen bu değerli şahsiyetler ülkemizin kalkınmasında da ciddi rol oynamaktadır. Silivri Belediyesi olarak çiftçilerimizin önemini biliyoruz. Onların daha fazla üretebilmesi ve emeklerinin karşılığını alabilmesi için tüm imkânlarımızla destekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ ülküsünden hareketle tohum ve samandan gübreye, arazi tahsislerinden ekipman ve lojistik ihtiyaçlara kadar birçok konuda çiftçilerimizin yanında oluyoruz. Zahmetle, gayretle, alın teriyle ürettiklerini satabilmeleri için pazar alanları oluşturuyoruz. İlçemizin tarım alanında örnek gösterilmesinin haklı gururunu yaşarken, tüm bu projeleri çiftçilerimizle el ele gönül gönüle vererek gerçekleştiriyoruz. Ektiklerinin sabırla filizlenip ekonomiye dönüşmesini bekleyen, üreten, ürettiğini sofralarımıza kadar ulaştıran çiftçilerimizden Allah razı olsun. Bu duygularla, tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü en içten dileklerimle kutluyor, hayırlı bereketli hasatlar temenni ediyorum.”

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