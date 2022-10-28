Başkan Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü yayımladığı mesaj ile kutladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile müjdelenmiş olan Cumhuriyetimiz, ümmetten millete, meşrutiyetten Cumhuriyete, saltanattan milli egemenliğe, tebadan vatandaşa geçişin adıdır.

Cumhuriyetimiz, vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin zafer tacı olmuş, yok olma tehlikesi ile yüz yüze olan milletimiz yaşanmış bir kahramanlık ve kurtuluş destanı ile kendi geleceğini Cumhuriyetle belirlemiştir.

Dönemin küresel güçleri tarafından kendilerine dayatılan esaret, küçülme, dağılma senaryolarını yüksek bir irade ile reddeden milletimiz, Cumhuriyetin ilanı ile gösterdiği kahramanlık ve fedakârlığı abideleştirmiştir.

Türksüz bir dünya hedefleyen küresel güçlerin emelleri, Atatürk’ün gösterdiği yönetim, üstün muhakeme gücü ve stratejik hamleleri ile son bulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile noktalanmıştır. Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, onun dehası, komutanlık nitelikleri, geniş vizyonu ve yüksek milliyetçilik duygularının milletimizle kaynaşmasının sonucudur.

Cumhuriyetimizin kuruluşu aynı zamanda; umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ve atıl duran bu kudretten nasıl bir mücadele yöntemi ile sonuca ulaşılabileceğinin eşi bulunmaz bir örneği olmuştur.

99 yıllık süre içinde çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen varlığını ve büyüklüğünü koruyabilen Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş devletler arasında yerini alabilmesi, milli, üniter, demokratik ve laik devlet yapısını yükselterek muhafaza edebilmesi için bugün hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Bu sebeple de İmparatorluktan Cumhuriyete doğru giden süreci çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve her zaman hatırda tutmak zorundayız. Çünkü, bu süreç devletimizin bekası, milletimizin geleceği, huzur ve mutluluğu açısından çok önemli bir rehberdir.

Tıpkı, İmparatorluğun son döneminde olduğu gibi, bugün de devlet ve millet olarak çok büyük ve ciddi sorunlarla yüz yüzeyiz. Bu sorunların varlık ve bekamızı tehdit eder hale gelmesine asla izin vermemeliyiz. Bu nedenledir ki, üniter yapımızı, tam bağımsızlığımızı ve vatan toprakları üzerindeki egemenlik haklarımızı tartışmalı hale getirebilecek her türlü gelişme ve anlayışlara karşı milletçe dikkatli ve uyanık olmak durumundayız.

Devletimizin ve Cumhuriyetimizin üzerine inşa olunduğu değerlere karşı veya yabancı anlayışlar misak-ı milli hedefimizi ve Lozan antlaşması dahil olmak üzere, bu milletin bütün kazanımlarını görmezden gelme ve hatta inkâr yoluna dahi başvurabilmektedirler.

Ancak çok iyi bilinmelidir ki, bu anlayış sahipleri ne yaparsa yapsın ne düşünürse düşünsün, Cumhuriyetimiz bağımsız ve üniter yapısını koruyarak ebediyen var olacaktır. Milletimizin bütünlüğüne asla halel gelmeyecek, demokrasimiz kendini geliştirmeye devam edecektir.

Ülkemiz, Büyük Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kuruluşta ortaya koydukları temel amaçlara ve hedeflere ulaşacaktır.

Bu düşüncelerle, mukaddes vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna verilen kurtuluş mücadelesinin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu çok anlamlı günün yıl dönümünde, Silivrili hemşehrilerimin ve büyük Türk milletinin bayramını kutluyor; büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”