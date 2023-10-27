Başkan Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle sonuçlanmasından sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve önderliğinde 29 Ekim 1923 yılında TBMM’de ilan edilen Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Bu değer, bizleri milli bir devletin onurlu bir şekilde, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir.

Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır.

Devletimiz ve ülkemiz, Cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş ve yine ülkemiz Atatürk’ün koymuş olduğu ilkelerle de dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Bugün ecdadımızdan aldığımız güç ve inançla, milletçe Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte başlayacak olan Türkiye ve Türk Yüzyılında bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmaktır.

Bu duygu ve düşünceler bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve aziz şühedamızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sonsuza dek Cumhuriyet diyor, Silivrili Hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!”