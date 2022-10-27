Başkan Yılmaz'dan Cumhuriyet Coşkusuna Davet

Silivri Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü, Cumhuriyet Yürüyüşü ve Mustafa Yıldızdoğan konseri ile kutlayacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tüm ilçeye yayılması amacıyla organize edilen yürüyüş, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 19.30’da Kaymakamlık binası arkasındaki 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayacak. Alanda toplanan Silivrili vatandaşlar, Silivri Belediye Bandosu eşliğinde Silivri sahilinde bulunan Atatürk Anıtı’na kadar yürüyecek. Yürüyüşün hemen ardından başlayacak olan konserle ünlü Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, en güzel şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruğa çıkaracak.

CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL VOLEYBOL ŞÖLENİ DÜZENLENECEK

29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00 ila 19.00 arasında Voleybol Şöleni düzenlenecek. Silivri Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Voleybol Şöleni çekişmeli müsabakalara sahne olacak.

ÖZEL TİYATRO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞECEK

28 Ekim Cuma günü Önder Yılmaz sahnesinde “Milli Sır: Cumhuriyet” isimli müzikli ve danslı tiyatro oyunu sahnelenecek. Saat 19.23’te başlayacak ve katılımın ücretsiz olacağı tiyatro oyununda sanatseverlere Cumhuriyet’in önemi anlatılacak.

“CUMHURİYETE GİDEN YOL” FOTOĞRAF SERGİSİ

Cumhuriyet kutlamaları kapsamında Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonunda “Cumhuriyete Giden Yol” adlı fotoğraf sergisi de 28 Ekim-5 Kasım 2022 tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

BAŞKAN YILMAZ: “CUMHURİYET BAYRAMI’NI DOPDOLU BİR PROGRAMLA KUTLAYACAĞIZ”

Hemşehrilerini programlara davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Dillere destan bir mücadelenin ardından Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günü Silivri’mizde dopdolu bir programla kutlayacağız. Bayram kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizle buluşmayı temenni ediyor, herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.