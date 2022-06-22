Başkan Yılmaz'dan Danamandıra'ya çıkarma

Danamandıra Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, hem kadın çiftçilerle tarla çapaladı hem de Mahalle Evi Kültür Merkezi kursiyerlerinin sergi açılışını yaptı.

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  • 22.06.2022 08:02
  • Güncelleme: 22.06.2022 08:02
Başkan Yılmaz'dan Danamandıra'ya çıkarma
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Danamandıra Mahallesi’ni ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, burada önce Danamandıra Mahalle Evi Kültür Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleriyle oluşturdukları serginin açılışını yaptı. Sergide yer alan tüm ürünleri titizlikle inceleyen Yılmaz, kadınlarla bol bol sohbet etti. Kursların kadınlara kazandırdığı el becerilerinin aile ekonomilerine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Yılmaz, tüm kadınlara ürettikleri el emeği göz nuru ürünler için teşekkür etti.

Başkan Yılmaz'dan Danamandıra'ya çıkarma

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Daha sonra kadın çiftçilerle beraber barbunya tarlalarını gezen Yılmaz, burada kadınlarla beraber çapa da yaptı. Barbunya üreten kadın çiftçilere 2 yıldır verilen gübre desteğinin meyvelerini almaya başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, barbunya üretimini yeniden eski günlerine döndürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Başkan Yılmaz'dan Danamandıra'ya çıkarma

Mahalleye yapılan çocuk parkını Muhtar Cengiz Çelik ile birlikte gezen Başkan Yılmaz, ardından Danamandıra – Sayalar arasında Silivri Belediyesinin talebiyle İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanan 5,6 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yılmaz'dan Danamandıra'ya çıkarma

Başkan Yılmaz'dan Danamandıra'ya çıkarma

 

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