Başkan Yılmaz'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yılmaz, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.' diyerek denizlere hâkimiyetin önemini ortaya koymuş ve bizlere ulusal bir hedef olarak göstermiştir.' dedi.

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  • 30.06.2022 21:27
  • Güncelleme: 30.06.2022 21:27
Başkan Yılmaz'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi karasularımızda egemenliğimiz ilan edilmiş ve bu tarihten sonra denizcilik sektörümüz hızlı bir gelişme dönemi içerisine girmiştir. 96 yıl önce kabul edilen Kabotaj Kanunu, vatan topraklarımızın ve karasularımızın korunması adına oldukça önemlidir. Kabotaj Kanunu, etrafımızdaki ülkelerde yaşanan savaşlar, uluslararası stratejik hamleler ve ticaret güzergâhları açısından da ülkemizin elini güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” diyerek denizlere hâkimiyetin önemini ortaya koymuş ve bizlere ulusal bir hedef olarak göstermiştir. Siyasi, ekonomik, coğrafik ve sosyal açından hayati öneme sahip olan denizlerimizi korumak, bizden sonraki nesillere sağlıklı ve temiz bir şekilde bırakmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Marmara Denizi’ne 42 kilometre kıyısı bulunan ve tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’de, şehrimizi ve denizimizi temiz tutmak, korumak ve gözetmek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Bu bilinçten hareketle; daha temiz ve yaşanabilir bir Silivri için bugüne kadar birçok proje ve uygulamayı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Sıfır Atık Projeleri kapsamında Selimpaşa 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi hayata geçirdik. Evsel atıkların yerinde ayrıştırılması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla ‘Artı Kart’ sistemini başlattık. İlçemizde 2021 yılında toplam 10 bin ağacı toprakla buluşturduk. Denizlerimizi ve doğayı korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir Silivri bırakmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

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Bu duygu ve düşüncelerle; Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele etmiş tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.”

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