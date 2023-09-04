Başkan Yılmaz'dan depremzede öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremin ilk anından itibaren bölgeye arama kurtarma ekibi, yardım tırları, çadır ve konteyner köylerle destek olan Silivri Belediyesi, anlamlı bir yardım kampanyasına daha imzasını atıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yapılan çalışma neticesinde, “Acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır” sloganıyla Hatay’ın Kumlu ve Belen ilçelerinde eğitim gören 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi tüm çocuklara, 4.100 adet okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor. Hataylı öğrencilere dağıtılacak setlerde; okul çantası ve beslenme çantası seti, 10’lu el işi kâğıdı, 2’li pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li defter kitap etiketi, A5 çizgili defter, A5 kareli defter, güzel yazı defteri, kalem açacağı (kalemtıraş), kalemlik, kırmızı kurşun kalem, siyah kurşun kalem, resim defteri, sayı sayma seti, silgi, stick yapıştırıcı, oyun hamuru seti ve makas bulunuyor. Kaymakamlık ve Belediyeler ile koordineli olarak gerçekleştirilen proje kapsamında okul setlerini taşıyan tır Cumartesi Silivri’den yola çıktı ve Pazar günü itibarıyla dağıtımlar başladı. 05 Eylül 2023 Salı günü, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da bölgeye gitmesi planlanıyor.