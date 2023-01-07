Başkan Yılmaz'dan eski sanayi üst geçidi hakkında açıklama

Silivri Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının 2. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bakımsız halde olan ve büyük tehlike arz eden Silivri Eski Sanayi Üst Geçidi hakkında bir televizyon kanalında yapılan haberin videosunu meclis üyeleriyle paylaştı. Geçidin üzerinden geçen vatandaşlar için birçok tehlike oluşturduğuna değinen Başkan Yılmaz, konunun İBB tarafından bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı ise bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek Silivrili vatandaşlardan özür diledi.

“BU KONU EN AZ 10 DEFA TELEVİZYONA YANSIDI”

Silivri Eski Sanayi Üst Geçidi hakkındaki TV haberini meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Yılmaz, “Üst geçit haberini veren TV kanalı hiç kimseyi suçlamamış. Tamamen objektif şekilde haberi yayınlamış. Bu konu en az 10 defa televizyona yansıdı. MHP Grup Başkanvekili olduğum İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB); Tuzla’dan Silivri’ye kadar İBB’ye ait bütün üst geçitlerin depremselliğinin incelenmesi gerektiğini defalarca söyledim. En son da bir yazı yazarak; ‘Yetkiyi bana verin, bu üst geçidin yanına bir üst geçip yapalım. Daha sonra bu geçidi yıkalım ve çileye son verelim’ dedim. En son üst geçitlerle ilgili İBB’de yapılan bir ihaleyi alan müteahhit, Cumhurbaşkanı kararnamesinden yararlanarak sözleşmeyi feshetmiş. İsmini vermeyeceğim İBB’de bir bürokrat yeni ihale süreçlerinin nihayetlendiğini söyledi. En son İBB ile görüşerek bu konunun Karayolları ile görüşülmesini, yapılacak yan yolların sadece yan yollarla kalmaması gerektiğini, üst geçit yapılması gerektiğini söyledim. Görüştüler ve bu üst geçidin yapımına en kısa sürede başlanacağını ifade ettiler. Ben de buradan Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olayım. İnşallah yeni üst geçit bir kaza ve bela yaşanmadan oraya yapılır.” dedi.

KIRKICI: “ÜST GEÇİT KONUSUNDA YURTTAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuyla ilgili söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, “Bu görüntü hiç kimseyi mutlu etmez. Hiçbir siyaset de bunun arkasında durmaz, duramaz. Sanırım 1,5 sene önce bu üst geçidin yapımının başlama süreci içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu bizim kusurumuz. Bunun takibi konusunda biraz daha titiz davranmak gerekiyordu. Bu konuda yurttaşlarımızdan özür dilerim. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun neden bugüne kadar yapılmadığını sorgulayacağız ve bunun gereğini yapacağız. Bu bizim namus meselemizdir. Çok hayati bir konu olduğunu 3 senedir biliyoruz.” diyerek bu konudaki eksikliklerini kendilerine gösteren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

