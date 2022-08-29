Başkan Yılmaz’dan festivaller için teşekkür mesajı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel festivallerin 2022 yılı programları büyük bir coşkuyla ve rekor katılımla gerçekleştirildi. 25 Haziran 2022 tarihinde 12. Ortaköy Börek Festivali ile başlayan organizasyonlar; 24 Temmuz 2022’deki 10. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, 12-13-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen 60. Silivri Yoğurt Festivali, 20 Ağustos 2022’deki 11. Kadıköy Karpuz Festivali ve 27 Ağustos 2022 tarihindeki 38. Değirmenköy Domates Festivali ile devam etti. Ödüllü turnuvalar, sergiler, şenlikler, renkli yarışmalar ve daha birçok etkinliğin düzenlendiği festivaller kapsamında; Sakiler Grubu, Haluk Levent, Zara, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu ve Altay gibi ünlü sanatçılar en güzel şarkılarıyla Silivrililere unutulmaz anlar yaşattı.

YILMAZ: “NİCE FESTİVALLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel festivallerin tamamlanmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Festivaller şehri Silivri’de, İstanbul’un hiçbir ilçesinde olmayan 5 güzel festivali marka değerlerine ve amacına uygun bir şekilde başarıyla tamamlamış olmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Festivaller her ne kadar eğlenceden ibaret gibi görünse de mayasında kardeşlik, paylaşmak ve bir olmak vardır. Allah’ın bir lütfu olan bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerimizin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması için de en önemli sosyal organizasyonlardır festivaller.

Silivri’mizin kültürel, tarihsel ve tarımsal zenginlikleri saymakla bitmez. Ortaköy’ün böreğini, Selimpaşa’nın topatan kavunu ile bamyasını, 60 yıl sonra bir ilk olarak coğrafi işaret aldığımız yoğurdumuzu, Kadıköy’ün karpuzunu, Değirmenköy’ün domatesini Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar duyuruyoruz. Haziran ayında başlayan festival takvimi boyunca kıymetli hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bu yüzden başta Silivrililere, festivallerimiz için İstanbul’un veya ülkemizin çeşitli illerinden gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.

Alın terleri ve emekleriyle festivallerimizin başrolünde olan tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonlarımızın kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için var gücüyle çalışan değerli mesai arkadaşlarıma, güvenliğin sağlanması için büyük bir titizlikle çalışan kolluk kuvvetlerimize, sağlık görevlilerine, festivallerimiz kapsamındaki yarışmalara katılan vatandaşlarımıza ve etkinliklerimize katkı sunan kıymetli muhtarlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Bizim görevimiz “Marka Kent Silivri” için durmadan çalışmak; dün yaptıklarımızın üzerine koyarak bugün ve yarın daha iyisini yapmaktır. Hz. Mevlana’nın söylediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Nice festivallerimizde görüşmek dileğiyle…”

