Başkan Yılmaz'dan Gaziler Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sakarya Meydan Muharebesi’nde kazanılan unutulmaz zaferin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir.

Bu nedenle o tarihten itibaren her yılın 19 Eylül’ü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Gazilerimiz; milli ve manevi değerlerimize kalpten bağlı, milletine sevdalı, ay yıldızlı al bayrak için canını feda etmeyi göze alan, konu vatansa gerisi teferruat diyen kahramanlarımızdır.

Koşulsuz millet sevgisinin vücut bulmuş hali olan gazilerimiz; birlik ve beraberliğimizin teminatı, topraklarımızın sigortası, bağımsızlığımızın nişanesi ve fedakârlık abidelerimizdir.

Malazgirt’ten İstanbul’un Fethi’ne, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, Kıbrıs’tan 15 Temmuz'a kadar birçok mücadelede Türk’ün gücünü, cesaretini ve kararlılığını dosta düşmana ilan eden gazilerimiz; geçmişten bugüne ülkemiz üzerinde hain emelleri olan unsurlara gereken cevabı her daim vermiştir.

Unutulmamalı ki; bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar bize şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal bir emanetidir. Biz ve bizden sonraki nesillerin, can ve kanla bedeli ödenen bu aziz emanete sahip çıkması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nün en samimi duygularımla kutluyor; hayatta olan gazilerimize huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir hayat temenni ediyorum.”

