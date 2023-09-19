Başkan Yılmaz'dan Gaziler Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sakarya Meydan Muharebesi’nde kazanılan unutulmaz zaferin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Bu tarihten itibaren her yılın 19 Eylül’ü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışını benimseyen asil Türk milleti ve kahraman askerleri, millî ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir.

Bu yüzdendir ki gazilerimiz; yüreklerindeki vatan ve bayrak aşkı ile ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı için kahramanca mücadele etmişlerdir. Her bir karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatanımızda bugün barış ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Cenab-ı Allah şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Bu topraklar bizlere miras değil, şehit ve gazilerimizin emanettir. Bu kutsal emaneti bugün bizler, yarın bizden sonrakiler canları pahasına ilelebet koruyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nün en samimi duygularımla kutluyor; hayatta olan gazilerimize huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir hayat temenni ediyorum.”