Başkan Yılmaz'dan gençlere skate park

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Önce Avlu Yaşam Alanı’na skate park kazandıran Başkan Yılmaz şimdi de Atatürk Parkı’na bin 250 metrekarelik alan üzerine skate park kazandırdı. Başkan Yılmaz, gençlere yarışmalara katılıp şehre birçok ödül getirmelerini istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı’nda eskiden küçük bir kaykay pistine sahip olan alanı, yeni baştan tasarlayarak donanımlı bir Skate Park haline getirdi. Gençlere verdiği sözleri bir bir tutan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, önce Avlu Yaşam Alanı’na, ardından da Atatürk Parkı’na bin 250 metrekarelik skate park kazandırdı. Kaykay, paten ile bisiklet meraklısı adrenalin seven gençler için güvenle ve keyifle vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturan Büyükşehir Belediyesi alanın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, vatandaşlar ve onlarca genç katıldı. Kaykay ve patenlerle gösteri de yapan gençler, alanın hizmete girmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tam donanımlı skate park

Kamera sistemiyle güvenli hale getirilen Skate Park’ta gençler rahatlıkla kayarken, enerjilerini yüksek tutabilmeleri için bluetoothlu bağlantı ile ücretsiz wifi sistemini hazır hale getirildi. Gençlerin bu alanı daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan planlamada; hızlanma rampaları, mega quater, quater dönüş ve girişleri için rampalar, roll-in, funbox dediğimiz kayma kutuları ve çubukları kullanıldı.

Gençlerden ödüller bekliyoruz

Öğrencilerin kendisinden 2 yıl önce skate park istediğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Tamam yapalım dedik ama ‘bize bir tane yetmez’ dediler. Yaklaşık 9 ay önce bir tanesini Avlu Yaşam Alanı’na yaptık, bugün de ikincisini Atatürk Parkı’na açtık. Önümüzdeki günlerde de Ali Hikmet Paşa Tesisleri’ne de üçüncü skate parkı yapacağız. Her yaş grubunun eğlenebileceği bölgesel olarak tercih edebileceği farklı etkinlik alanları oluşturuyoruz. Burayı kullanan genç arkadaşlarımızdan yarışmalara katılarak Balıkesir’e ödüller kazandırmasını bekliyoruz. Balıkesir’imize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.