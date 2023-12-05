Başkan Yılmaz'dan İBB'ye: 'Böyle bir anlayışla bu kadim şehir yönetilemez'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı aralık ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ’ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve CHP Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı’nın Silivri’deki dere ıslahı ve sel felaketinde Silivri’ye destek verilmemesiyle ilgili aleyhte açıklamalarına yanıt veren Başkan Volkan Yılmaz, İBB ve İSKİ yönetimlerinin sorumlu olduğu yerlerde görevlerini yapmadıklarını belirtti.

BAŞKAN YILMAZ: “İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NU KINIYORUM”

Toplantı sırasında bir video sunumu yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Evet değerli arkadaşlar 2020 yılında ve 2022 yılında 2 tane ayrı meclis toplantısında Silivri’deki taşkınlarla ilgili İSKİ ve İBB yönetimini uyardık. Hep birlikte bu uyarı konuşmalarımı izledik. İSKİ'ye ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na görevlerini hatırlattık. Dereleri ıslah edin dedik. Ama 2024 yılına gelmemize rağmen hala İSKİ, Silivri’deki taşkın sorunlarının çözümü konusunda bir adım atmış değil. Benim ve Ekrem İmamoğlu’nun da katılamadığı İSKİ’nin yatırım projelerinin konuşulduğu bir toplantıda, genel sekreterimiz ve İSKİ Genel Müdürü, ‘Silivri’de taşkını tarihe karıştı, Silivri'de taşkın riskini bitirdik’ minvalde konuşmalar yaptılar. Onların yapmış olduğu konuşmalardan birkaç ay sonra, 2 gün içerisinde yağan yoğun yağış sebebiyle KİPTAŞ 3 ve KİTAP 4’ün arkasından Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkiine dökülen Çamurlu Dere’nin taşmasıyla büyük bir alan sular altında kaldı. Sular altında kalındığında Silivri Belediyesi 55 araç ve 300’ün üzerinde personelle 7/24 orada insanların kapısına ekmek ulaştırmaya çalıştı. İnsanları kepçelerle evlerinden çıkarttı. Silivri Afet ve Koordinasyon Merkezi su pompalarıyla evlere giren suları bertaraf etmeye çalıştı. Ekrem Bey, böyle felaketler olunca bir yere kalkıp gitmeye tenezzül etmiyor. Şile'de oldu, gitmedi. Silivri de oldu, gelmedi. Silivri’de deprem oldu gelmedi. Telefon noktasında kendileri beni arayıp geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadılar. Düşünsenize İstanbul’u yönetiyorsunuz ve sizin sorumluluğunuzda olan bir dere taşıyor. Israrla belediye başkanı size yalvar yakar bu dereyi ıslah edin diyor. Sonrasında dere taşıyor ve sizin hiç umurunuzda olmuyor. Hiçbir şekilde ne kalkıp buraya geliyorsunuz ne de şehrin belediye başkanını arayıp bir geçmiş olsun, bir ihtiyacınız var mı deme nezaketinde dahi bulunmuyorsunuz. Yani ben bu şekilde bu şehrin yönetilmesi ve bu anlayışla bu şehrin insanlarına bu muamelenin yapılmasını kabul etmiyorum. Kimileri savunabilir ama ben İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu buradan kınıyorum. Silivri'de senin sorumlu olduğun bir dere taşacak sen bırak oraya gelmeyi, belediye başkanını arayıp bir geçmiş olsun bile diyemeyeceksin. Böyle bir nezaketsizliği de bu nezaketsizliği yapanın kalabalığına bırakıyorum. Böyle bir anlayışla bu kadim şehir yönetilemez. Tuzla Deresi, Çamurlu Dere ve Selimpaşa’daki dereyi niye ıslah etmiyorsunuz? İSKİ, Silivri’de dev ileri biyolojik arıtma tesislerini yapmış. Marmara Denizi pırıl pırıl diyorlar. Ya Allah aşkına Silivri’de, kanal döşemek ve yağmur suyu döşemekten başka İSKİ’nin yaptığı dev bir proje yok. Tuzla Deresi ile ilgili yapılacak kamulaştırmalar ve Altınorak mevkiinde yapılması gereken kamulaştırmaları İSKİ ve İBB bizden bekliyor. Bir önceki İSKİ genel müdürü bana; ‘Tuzla'daki kamulaştırmaları yap dereyi ıslah edeyim’ dedi. Böyle bir anlayış olur mu? Boğluca Deresi’ndeki kamulaştırmaları CHP Belediye Başkanı Özcan Bey mi yaptı da bu dere ıslah edildi? İBB kendisi yaptı. Kendi görevi ve sorumluluğunu yapmayanlar, ilçe belediyesinin bütçeleriyle benden kamulaştırma yapmamı istiyorlar. Bu yönetim anlayışı devam ederse felaketler yaşanmaya devam edecek. Bu yönetim anlayışının değişmesi lazım. Böyle bir anlayışla İstanbul yönetilemez. Biz burada suçlu aramıyoruz ama herkes kendi görevini ve kendi sorumluluğundaki yetkisini kullansın. Ben görevim ve yetkim olan bir konuda İBB’den yardım istemiyorum. Kendi yapması gereken, kendi sorumluluğunda olan ıslah etmesi gereken dereyi ıslah etmediği için oluşan bir selde buraya gelmemesini ve bizleri de arayıp sormamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Silivri Belediye Meclisi olarak sahil planında ve merkez planında bu dereyi plana işleyerek İBB’ye onaylatmışız. Derenin yatağı ve derenin nereden denize döküleceği bizim planlarımızda mevcut. Biz bu görevimizi de yapıp yollamışız. Geriye kamulaştırmanın yapılıp derenin ıslah edilmesi kalıyor. Onun için İSKİ yetkililerini bir an bile gecikmeden bekliyorum. Büyükşehir meclisi üyelerimiz de İSKİ’nin geldiği toplantıda bulurlarsa sevinirim. Yalnızca açılışlar ve lansmanlarda İBB’nin toplantılarına katılmayın. İBB’nin sorumluluğu olan afetlerde siz de çizmelerinizi giyip o bölgeye gidin. Yalnızca Ekrem Bey'in geldiği lansmanlarda ve davetlerde ön sıralarda oturmayın” dedi.



KIRKICI: “İBB VE İSKİ’NİN GÖREVLERİNİ YAPMASI LAZIM”

CHP Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı toplantı sırasında yaptığı konuşmada, “Haklısınız, esasında İBB ve İSKİ’nin görevlerini yapması lazım. Bu konuda tartışma yapılamaz. Ancak bu son 5 yılda sınırlı bir görev verimi değildir. 25 yıldır AK Parti orayı yönetiyor ve siz buna ilişkin bir cümle söylemiyorsunuz. Demeniz gereken Ekrem Bey'den önceki görevliler de bunu savsakladı ve yapmadı. Görev süreçleri içerisinde bunun yapılmasının konusunda hepimizin büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Dünya kadar ıslah edilmesi gereken yer varken elbette afetlere sebep olan derenin bir an önce İSKİ'nin görev alanına girmesini sağlamamız lazım” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜNEŞ AÇINCA KONUŞULANLAR UNUTULUYOR”

Meclis toplantısında Kırkıcı’nın dere ıslahı konusundaki açıklamalarına yanıt veren Başkan Yılmaz, “Tıpkı Boğluca bölgesinin etrafındaki yapı yasağı gibi Tuzla Deresi’nin etrafında da bir yapı yasağı var. Biz Boğluca Deresi’ndeki yapı yasağını 2,5 yıl uğraşarak hep beraber kaldırdık. Bu yapı yasağı nasıl kalktı? Çünkü AK Partili Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kamulaştırmalar yapıp dereyi ıslah ettiği için ve taşkın risk ortadan kalktığından dolayı yapı yasağını kaldırdık. Şimdi Tuzla Deresi’ndeki vatandaşlar bize geliyor, ‘Binam riskli ve 40 yıllık binada oturuyorum. Binamızı yıkıp yenisini yapacağım ama Tuzla Deresi’nin ıslah edilmemesinden dolayı yapı yasağı var. Bu dereyi ıslah et başkanım’ diyor. Ben de diyorum ki; bu dereyi ben ıslah edemem. Bu derenin ıslah edilmesinin görev, yetki ve sorumluluğu İSKİ’ye aittir. Hanımefendi veya beyefendi bana diyor ki, ‘Ya başkanım, siz niye yapmıyorsunuz?’ Tuzla Deresi’nde o çürük binada yaşayan vatandaşın suçu ne? Veya arsası olup da çocuğuna bir ev yapacak veya arsasını yatırıma dönüştürecek vatandaşın suçu ne? İSKİ görevini yapmıyor diye oradaki insanlar mağdur oluyor. İSKİ bu görevini yapsın, niye yapmıyor? 4,5 yıl olmuş ve İSKİ’nin Silivri'de mega proje diye veya vatandaşı direkt etkileyecek yapmış olduğu bir proje yok. Selimpaşa’da İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve yine Mimar Sinan Mahallesi’nde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi var. Bakın bu ileri biyolojik arıtma tesisleri ve tünel sistemi yapılmamış olsaydı, şu an Marmara Denizi'nde 150 metre gittiğinizde hala yosunla karşılaşacaksınız. Semizkum ve Selimpaşa’da öyle denizler var ki, Ege Denizi’nden daha temiz bir denize girme şansını buluyoruz. Ama bu yatırımların süreklilik arz etmesi lazım. Megakent bir dakikalığına bile ihmale gelmez. İSKİ Genel Müdürü geleceğini ifade ettiler. Bu hafta içerisinde 1 milyar TL’lik dere ıslahını ve yatırımlarda kullanılacak bir ihaleye çıkıldığını ilettiler. İhale kapsamında da buraya başlamayı düşündüklerini ifade etti. Ama nedense bu olay ana haber bültenlerine çıkınca, gazetelerde manşet olunca ortalıkta herkes bir aksiyon alma derdinde oluyor. Ondan sonra güneş açınca tekrar bu konuşulanlar unutuluyor. İnşallah güneş açtığında bu konuşulanlar unutulmaz” ifadelerini kullandı.

GÜLER: “ÖRGÜTÜNÜZ ELİMİZİ DARALTMASAYDI ISLAH İŞLEMLERİ BİTECEKTİ”

Kırkıcı’nın konuşmasına istinaden açıklamalarda bulunan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, “Süheyl Bey, 25 yıldır İBB AK Parti’de diyor ama Silivri 2005 yılında karar alındı ve sağlanması 2007 yılını buldu. Ondan sonra zaten Silivri'nin tüm altyapılarını yapan AK Parti ve İBB’dir. Boğluca ıslahında eğer ilçe belediyesi ya da sizin örgütünüz elimizi daraltmasaydı, burada istimlak edilmesi gereken yerler noktasında vatandaşa gidip de mahkeme açın ve izin vermeyin diye süreci uzatmasaydı belki Boğluca Deresi o zaman bitip Tuzla Deresi de ıslah olmuş olacaktı. İSKİ’nin bizim dönemimizde yaptığı yatırımlarla sizin döneminizdeki yatırımları arasında kıyaslama olamaz” dedi.

ÇOLAKOĞLU: “İBB’DE SORUNLARI ÇÖZECEK SAMİMİYET YOK”

Kırkıcı’nın konuşmalarına istinaden açıklama yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çolakoğlu, “İSKİ ile ilgili olarak İBB’de bu sel sorununu çözebilecek bir sistem ve samimiyet yok. İBB’de dikkat edin 5 yılda görevini sonuna kadar bitirebilen bir tane bürokrat yok. İSKİ Genel Müdürü Raif Bey bile oradaki sistemsizlikten ve anlaşmazlıklardan dolayı görevini bıraktı. 4 ay sonra AK Parti İBB’de iktidara geldiğinde bütün bu sorunların hepsini çözecek” diye konuştu.

YILDIZ: “EKREM İMAMOĞLU’NU SİZ ARASAYDINIZ”

CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız meclis toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, “İBB Başkanı Ekrem Bey'in sizi aramadığını ifade ettiniz. Siz her ihtiyaç duyduğunuzda Ekrem Bey’i çok rahatlıkla arayabiliyokusursunuz. Ekrem Bey’in sizi aramaması anormaldir ama siz onu arayabilirdiniz. İBB’den destek ve yardım talep etmeniz ayıp bir şey değil. Böyle bir afet durumunda arayıp durumla ilgili bilgi verebilir ve yardım isteyebilirdiniz. Biz sürekli buradaki bürokratlarımızla görüştük. Sadece Silivri Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşın yanında olunmuş da hiçbir İBB ekibi yokmuş gibi lanse etmeniz çok doğru değil” ifadelerini kullandı.

VOLKAN YILMAZ: “ÜSTTENCİ BAKIŞINIZ VE JAKOBEN ANLAYIŞINIZ HER PLATFORMDA KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Toplantıda Yıldız’ın aleyhte konuşmalarını değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “İSKİ, kuka ve vidanjör konusunda bize destek oldu. Ama şunu söyleyeyim, Silivri Belediyesi 55 aracı ve 300 personeliyle 2 gün çalıştı. Ama İBB ve İSKİ’nin ekibi ekipmanı çalışmadı, onlar gelmediler diye bir şey ifade etmedim. Üzüldüğüm konu esasında sizin hizmet anlayışınız ve sizin vatandaşa bakış açınızla bizim vatandaşa bakış ve hizmet anlayışımız arasında dağlar kadar fark var. İSKİ’nin görev yetki sorumluluğu olan bir problemde gidip vatandaşın yanına bağdaş kurup onun derdini dinlemeniz gerekir. Ama üsttenci bakışınız ve jakoben anlayışınız her platformda kendini gösteriyor. Ekrem Bey'in buraya gelmemesi ve Ekrem Bey'in Silivri Belediye Başkanı’nı aramaması olayına ‘Ne olacak? Sizin telefonunuz var, her şeyde arıyorsunuz. Siz Ekrem Bey'i arasaydınız’ bakış açınız bu durumu zaten özetliyor. Ya ne deseydik? ‘Ekrem Bey haberiniz var mı, Silivri’yi sel bastı buraya gelir misiniz?’ mi deseydik? İBB Başkanı olup 16 milyon kişi için çalıştığımızı iddia ediyorsanız, herhangi bir noktada, herhangi bir ilçede bir afet, bir olağanüstü durum olduğunda sizin orada olmanız ve ekiplerinizin orada olması gerekiyor. Vatandaşa hizmet ve bu şehre yapılacak yatırımlara bakış açımız ortadadır. Siz dilediğiniz yere gitmekte serbestsiniz ama biz Silivri Belediyesi olarak kimin bir derdi varsa önce dertlinin derdine derman olmak için yanına gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz” dedi.