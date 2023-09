Başkan Yılmaz'dan İBB'ye: 'Değirmenköy mezbaha alanını depo olarak nasıl kiraya verirsiniz?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda grubu adına söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Değirmenköy’de imar planında mezbaha alanı olarak ayrılan, geçmiş dönemlerde mezbaha olarak kullanılan ve mezbaha olarak kullanılması amacıyla Silivri Belediyesi mülkiyetinden İBB’ye geçen alanın İBB tarafından bir işletmeye depo olarak kiraya verilmesi kararını değerlendirdi.

“ALIM GARANTİLİ HAYVANCILIK PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

İBB’nin Değirmenköy’deki mezbaha arazisini ticari amaçla kiraya verme kararını değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Ya arkadaşlar 4,5 yıl oldu size İstanbullu görev vereli farkında mısınız? Görev sürenizin bitmesine de sadece 6 ay kaldı. Siz hâlâ ‘Az sonra, yakında, çok yakında’ diyerek hayvancıyı ve köylüyü hem oyalıyorsunuz hem de onları cezalandırıyorsunuz. Bu çiftçiye, köylüye, hayvancıya yaptığınız muamele, bizlere yaptığınız muamele sizce Allah’tan reva mı? Bir tanesini işletmediniz, açmadınız, ihaleye de çıkarmadınız. Lakin Gümüşyaka’da yaklaşık 7.000 metrekare bir mezbahanın olduğu arsayı bu meclise getirdiniz. Dediniz ki ‘Burada bir mezbaha ihtiyacı yok, buraya İETT garajı yapacağız.’ Bu birinci konuydu. Ama bakın esas daha acısı, daha hukuksuzu, daha adaletsizi geliyor. Şimdi onu anlatacağım size. Geçtiğimiz günlerde Değirmenköy mezbaha binası ve arsasıyla ilgili encümene bir ihale kararı getiriyorsunuz. İhale için encümenden karar çıkarıyorsunuz. İBB’nin resmî sitesinden okuyorum: ‘Silivri ilçesi Değirmenköy Mahallesi, 364 ada 67 parsel sayılı taşınmazda bulunan 475 metrekarelik yapıların depo olarak 3 yıl boyunca ihaleye çıkarılması.’ Siz nasıl olur da Silivri Belediyesi mülkiyetinden İBB’ye mezbaha arsası olduğu için geçen bir yeri amacına uymayan şekilde depo olarak kiraya verirsiniz? Bunun cevabını bana kim verecek çok merak ediyorum.



Hani halkçılık altı okun umdelerinden biri. Köylere gittiğinizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü dilinizden düşürmüyorsunuz. Peki Değirmenköylü bunu size sorduğunda ne cevap vereceksiniz? Siz mezbaha olduğu için size geçen bir arsayı, Silivri Belediyesinin arsasını bir depoya, bir ticarethaneye kiraya veremezsiniz! Lafa gelince tarım bitti, hayvancılık bitti öyle mi? E peki siz şu an hayvancılığa zarar veren bir kiralamaya imza atmıyor musunuz? Siz böyle pozisyon almaya devam edebilirsiniz ama biz Cumhur İttifakı olarak köylünün, çiftçinin, kırsalın hakkını, hukukunu şu an yaptığımız gibi savunmaya devam edeceğiz. Onlara adil, hakkaniyetli, sürdürülebilir yerli milli bir destekleme politikasıyla da sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Onlarla bir ve beraber olmaya, onlarla beraber yol yürümeye ve onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum; siz mezbaha yapmayacak olabilirsiniz. Bana da mezbaha yapmamam için her türlü engeli çıkarabilirsiniz. Ben mezbaha yapma konusunda ve bu iradede size ‘pes’ demeyeceğim. Pes etmek yok. O mezbahayı ben Silivri’ye göreceksiniz eninde sonunda yapacağım. Açılışa sizi de davet edeceğim, Ekrem İmamoğlu’nu da de davet edeceğim. O mezbahayı Silivri’ye yapacağız. 5.000 metrekare kapalı alan yapılabilecek en kıymetli arazimizi Tarım Bakanlığına tahsis edeceğiz. Orada bir mezbaha yapılacak. Et Balık Kurumunun depolama tesisi yer alacak. Ama orada en önemlisi Silivri’nin Çatalca’nın köylerinde Et Balık Kurumunun deposunda kesilmek ve depolanmak üzere alım garantili hayvancılık projesi üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah bu müjdeli haberi de Silivri’deki ve İstanbul’daki hayvancılarımızla paylaşacağız.” dedi.