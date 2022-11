Başkan Yılmaz'dan İBB yönetimine: 'Sınıfta Kaldınız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı meclis toplantısında İBB’nin 2023 yılı Mali Bütçe Tasarısı görüşüldü. Görüşmede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı ve İBB MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, toplantıya başkanlık eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Tüm engellemelere rağmen vaatlerimizin yüzde 60’ını gerçekleştirdik” söylemine karşı, İBB’nin 3,5 yılda tamamını gerçekleştirdiği yatırımların yüzde 6, kısmen yapılanların da yüzde 11’ler seviyesinde olduğunu söyledi. Başkan Volkan Yılmaz, İmamoğlu’nun; kapalı otopark, doğumevi, kadın sığınma evi, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, bağımlılıkla mücadele merkezi ve 5 yılda 100 bin konut vaatlerini yerine getiremediğini ifade etti.

“3,5 YILDA VAATLERİNİZİN YÜZDE 6’SINI GERÇEKLEŞTİRMİŞSİNİZ”

İBB’nin 3,5 yılda vaat edilen birçok hizmeti yerine getiremediğini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Sayın Başkan İmamoğlu’nu bazen hayretle izliyorum. Çünkü Sayın Başkanımızın en büyük özelliği çok soğukkanlı olması. ‘Tüm engellemelere rağmen vaatlerimizin yüzde 60’nı gerçekleştirdik’ söylemi hem çok cesaretli hem de çok soğukkanlıca söylenmiş bir söylem. Cumhur İttifakı olarak yapmış olduğumuz çalışmalara göre 3,5 yılda tamamını gerçekleştirdiğiniz yatırımlar yüzde 6, kısmen yaptıklarınız da yüzde 11’ler seviyesindedir. Sayın Başkan ‘Ben yüzde 60’ını yaptım’, biz hayır yüzde 60’ını yapmadınız 11’ini gerçekleştirdiniz dediğimizde İstanbullulara bir görev düşüyor. Nedir o görev? Hakemlik görevi. Şimdi hakemlik görevini yapan İstanbullulara, aziz hemşehrilerime bizim niye yüzde 11 dediğimizi, niye yüzde 60’ın doğru bir ifade olmadığını hem rakamlarla hem de yapılan, yapılamayan somut işlerle, birkaç örneklemeyle ifade etmek istiyorum: Hatırlarsanız Sayın Başkan, İstanbul’un her ilçesine katlı, kapalı, yer altı, yer üstü otoparklar vaat etmişti. Şimdi ilçeleri bir kenara çıkarsanız, İBB’nin bir de her ilçeye yüzde 60 gerçekleştirme oranını koyduğunuzda 24 adet kapalı, yer altı veya yer üstü otoparkı düşer. Peki ben İstanbul’a çok sık gitmemekle beraber İstanbul’da İBB’nin yaptığı bir otoparka arabamı park etmedim. Siz park ettiniz mi arkadaşlar? Ettiniz. Kaç tane? 4 tanedir. Yüzde 10’u yani. 24 tane değildir.” dedi.

“KADINLARA VERDİĞİNİZ SÖZLER NE OLDU?”

İstanbul’da yaşayan kadınlara verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Sayın Başkan İmamoğlu’nun sunumunda İstanbul’daki kadınlara ayrı bir pasaj açtığını gördüm. Kadın seçmen, kadınlar, kadınlara yapılması gerekenler, pozitif ayrımcılık, kadınları üretime dahil etme konuları geniş yer buldu. Peki Ekrem Bey’in İstanbul’da yaşayan kadınlara ne vadetmişti? Her ilçeye bir doğumevi. Bakın her ilçeye bir doğumevi ne demek arkadaşlar? Yüzde 60 oranında gerçekleşmiş olsa, 24 doğumevi yapılmış olması lazım. Peki sizin yönetiminizde bırakın 24 adedi, İstanbul’a 1 tane doğumevi yapıldı mı? Bir kadının doğum yaptığı bir doğumeviniz var mı arkadaşlar? Yok. Ekrem Bey başka ne vadetmişti hanımlara? Kadın sığınma evi yapacakmış 2 adet. Var mı İstanbul’da yapılan kadın sığınma evi? Yok. Yine 2 tane kadın sığınma istasyonu. Yok. 2 tane cinsel şiddete uğrayan kadınlar için kriz merkezi. Yok. Bir de İçişleri Bakanlığımızın yanılmıyorsam KADES diye bir uygulaması var o uygulama gibi acil durum butonu yapacaktınız ama o da yok. Yapılmayanları, yapamadıklarınızı söyleyince böyle bağırarak, ses yükselterek hatibin insicamını dağıtacağını zannediyorsanız bilakis insicamım artarak devam edecektir, onu ifade edeyim. Şimdi her ilçeye bir kapalı spor salonu arkadaşlar. Kapalı spor salonundan bahsettiğimiz konu nedir biliyor musunuz? Voleybol, basketbol maçlarının yapılabileceği, en az 4 soyunma odası olan, minimum da 1000 kişilik tribünü olan statlardan bahsediyoruz, hangarlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla kapalı spor salonunda da maalesef sınıfta kaldınız. Hanımefendiler yüzme sporuyla ilgilensin, yüzme bilmeyen vatandaşlarımız yüzme öğrenebilsin diye her ilçeye olimpik ya da yarı olimpik bir yüzme havuzu yapacaktınız. Yanılmıyorsam Bayrampaşa’ya herhalde 1 tane yapıldı. Yani 38 tane ilçenin 37’sine yapılmadı. Merak ediyorsanız biz Silivri’ye, Spor Bakanlığımız ile birlikte yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. Şu anda binlerce çocuğumuz orada yüzme öğreniyor. Ne demişsiniz? 75 adet 50 yataklı bağımlılıkla mücadele merkezi. Oldukça iddialı! Bırakın her ilçeye bir tane yapılması, bırakın yüzde 60’ını, 1 tane yapılan varsa lütfen bize anlatın.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN İSTANBUL’A 59 BİN 458 KONUT BORCU VAR”

5 yılda 100 bin konut vaadine karşı, İBB’nin 3,5 yılda sadece 542 konut üretebildiğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Beni üzen bir konu; İstanbul’daki engelliler veya İstanbul’un çeperinde yaşayıp kültür, sanat, spor faaliyetlerinden yararlanamayan dezavantajlı vatandaşlarımızla ilgili maalesef ki maalesef bütçenizde yeteri kadar ne yer bulmuş ne yer vermişsiniz ne de biz bu konuda bütçenin içerisinde bir şeyler bulabilmişiz. Yaşadığım somut bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Silivri’de bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapmak adına İBB’nin İSTAÇ’ının genel müdürüyle ve bürokratlarıyla Ekrem Bey’i de bilgilendirerek bir toplantı yapmıştık. Silivri’ye örneği belki olmayan ama ilçe belediyesi ile İBB’nin ortaklaşa Silivri’deki engelli bireylerimize hizmet edilmesi adına bir tesis, bir kompleks yapalım dedik. İçinde atölyelerin, spor salonlarının, engelli çocuklarımızı eğitecek, rehabilite edecek sosyologların, pedagogların, psikologların olduğu bir Engelsiz Yaşam Merkezi. Hatta hiç unutmuyorum Ekrem Bey de hatırlayacaktır; İBB’nin Engelli Merkezini ziyaret ettim. Tabanı 70 metrekare, üstü 70 metrekareden oluşan 2 katlı küçük bir villa. Fiziki yapısı engelli vatandaşlarımıza uygun olmayan bir yerde hizmet verildiğini, böyle bir komplekse ihtiyaç duyulduğunu ifade ettim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz Silivri Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Yer tahsisini dahi yaptık ama en sonunda İBB’nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından buraya böyle bir tesisin yapılmayacağını, Silivri’de engelli vatandaşların böyle bir tesise ihtiyacı olmadığını, dolayısıyla bu tahsisin iptal edilmesi minvalinde bir yazı elimize ulaştı. Kreşler konusunda 150 kreşin 30 tanesi tamamlandı. Tabi yüzde 60’a gelinmese bile burada ortaya konan iyi niyeti, halisane yaklaşımı da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama biz Silivri Belediyesi olarak 4 tane kreş yeri vermemize rağmen 1 kreş yerinin iptal edildiğini, 1 kreşin de hâlâ tahsis süresi 2 defa geçmesine rağmen başlanmadığını, 2 kreşin de yapıldığını altını çizerek ifade etmek istiyorum. En dramatik, en üzücü olan vaadiniz ne biliyor musunuz? İnsan hayatını etkileyen deprem üzerinden verdiğiniz o çarpıcı vaat, o iddialı vaat. O herkesin parmak ısırdığı, ‘vay be’ dediği vaat. E şimdi bakalım o iddialı, o kararlı, o herkesin gıpta ile baktığı vaat ne olmuş ne aşamadayız. Neydi o vaat? 1 yılda 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut. Yüzde 60’ı ne ediyor? 60 bin konut. İBB bizim elimizdeki verilere göre şu an halihazırda kentsel dönüşümü içeren 542 konut üretebilmiş. 60 bin nerede 542 nerede? 60 bin eksi 542, 59 bin 458 adet konut eder. Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a 59 bin 458 konut borcu var. Bunu hatırlatmak durumundayız. Ve her mecliste her depremden sonra konuşuyoruz ya deprem gündemi yapalım vs. Peki 3,5 yılda İBB kentsel dönüşüm adına 542 konut yaparken vaatlerimizin yüzde 60’ını gerçekleştirdik demeyi nasıl beceriyor inanamıyorum.” diye konuştu.