Başkan Yılmaz'dan İmamoğlu'na içilebilir su tepkisi

TAKİP ET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının 5. oturumu gerçekleştirildi. Bütçe ve performans programı görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı ve İBB MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İSKİ’nin su tarifelerindeki artış talebini değerlendirdi. Yapılması istenen zamla İstanbul’da bir hanenin su masrafının en az 500 TL olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, İBB’nin gider kalemlerini düşürmek için yenilenebilir enerjiye yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Yılmaz ayrıca, su tasarrufu için hiçbir çalışma yapmadığını söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘İçilebilir musluk suyu’ vaadiyle ilgili hangi çalışmaların yapıldığını sordu.

“İSKİ’NİN YATIRIM BÜTÇESİNDE GERİLEME VAR”

İSKİ’nin yatırımcı kurum hüviyetinden uzaklaştığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bütçe görüşmesinde İSKİ Genel Müdürünün yaptığı sunumdaki bir ifadesi dikkatimi çekti. İSKİ’nin yatırımcı hüviyetini koruduğunu ve yatırımcı bir kurum olduğunu söylediler. Ben şimdi kendilerinin bizlere verdikleri bütçe rakamlarından bazı bölümleri okuyacağım ve İSKİ’nin yatırımcı mı olduğunun yoksa idare-i maslahatı kendine yol edinmiş bir kurum haline mi dönüştüğünün takdirini sizlere ve kamuoyuna bırakacağım. Yatırım rakamlarına havi sermaye giderleri bütçe kaleminin gider bütçesinin içerisindeki oranları 2019 yılında yüzde 45,6 iken, 2023 bütçesinde yüzde 32,4 oranına gerilemiştir. Yani bu demek oluyor ki yatırımlar gerilemiş. Her türlü tüketim malzeme alımları ve hizmet alımlarına havi mal ve hizmet alımları başlıklı bütçe kalemlerinin gider bütçeleri içerisindeki oranları 2019 yılında yüzde 24 iken, 2023 bütçesinde yüzde 50 oranına yükselmiştir. Yani bir gider kaleminde ciddi artış olmuştur. Buradan anlıyoruz ki İBB yönetiminin İSKİ’den istediği, yatırımların olabildiğince kısılması ve yatırımcı bir kurumdan idare-i maslahatçı bir kuruma dönüşmesidir.” dedi.

“İBB YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM YAPMALI”

İSKİ’nin gider kalemlerini düşürmek için İBB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gerektiğini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Yenilenebilir enerji dünyada çevre ve doğa ile alakalı en çok gündeme gelen ve son zamanda maliyetlerin de artmasıyla birlikte ön plana çıkan bir kavram. Güneş enerjisi (GES) ve rüzgâr enerjisi (RES) son derece önem arz ediyor. İSKİ’nin gider bütçesine baktığımızda en büyük kalem, yüzde 70’e yaklaşan bir oranla elektrik fiyatlarıdır. Dolayısıyla İBB’nin hiç vakit kaybetmeden yenilenebilir enerjilere yatırım yapması gereklidir.” ifadelerini kullandı.

“YAĞMUR SULARININ SORUMLULUĞUNUN İSKİ’YE DEVREDİLMESİ GEREKİYOR”

Yağmur suyu sorumluluğunun tamamen İSKİ’ye verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Su baskınları ve taşkınlar İstanbul’da bir yağmur yağdığında hiçbirimizin görmek istemediği durumlar oluyor. İSKİ Genel Müdürünün her yağmur yağdığında su taşkınlarıyla uğraştığını biliyoruz. Böyle durumlarda yaşanan bir tartışmaya açıklık getirmek istiyorum: Yağmur suları ana arterlerde İSKİ’ye, şehir merkezlerinde ise ilçe belediyelerine ait. Burada bir kavram karmaşası yaşanıyor. Bir su baskını olduğunda ilçe belediye başkanı bu İSKİ’nin sorumluluğunda diyor, İSKİ’nin yetkilileri ise ilçe belediyesinin sorumluluğunda olduğunu söylüyor. Bu nedenle yağmur sularının tamamının sorumluluğunun, görevinin ve yetkisinin ilçe belediyelerinden alınıp İSKİ’ye devredilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN SU ZAMLARINDAN KORUNMASI GEREKİYOR”

Su tarifelerindeki düzenlemelerin dar gelirli vatandaşları gözeterek yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Birazdan su tarifelerini oylayacağız. Niye tarife diyoruz? Çünkü vatandaşa zam demeye utanıyoruz. İSKİ’nin 3,5 yılda kaçıncı olağan, kaçıncı olağanüstü toplantısı olduğunun sayısını unuttum. Olağanüstü toplantılarımızın yegâne sebebi de zam oluyor. Bizce iş yeri tarifelerinin, organize sanayi bölgelerinin, kamunun, vakıfların, vakıf üniversitelerinin, özel hastanelerin, özel okulların tarifelerinin gözden geçirilip optimize edilmesi gerekiyor. Su tarifeleri düzenlenirken ana fikrin dar gelirliyi, garibi, gurebayı, yetimi, düşkünü ve asgari ücret civarında geçinen vatandaşlarımızın korunması kollanması olması gerekiyor.” dedi.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN VAADİ OLAN SU APARATINDAN HABERİ OLAN VAR MI?”

Su tasarrufu demenin enerji tasarrufu demek olduğunu söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul’a iki gün boyunca yağan yağmurun öncesinde barajlardaki doluluk seviyeleri yüzde 35’lere kadar gerilemişti. Su tasarrufu hep konuşuluyor. İBB ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu algı ve reklamı çok seviyor. İmamoğlu’nu değerli eşi hanımefendi ile beraber Haliç’te tenis maçı oynarken gördük ama nedense su tasarrufunu teşvik eden kamu spotu niteliğindeki bir reklam filminde göremedik. Kendisi 2020 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ‘Bildiğiniz gibi kurak bir mevsim yaşıyoruz. Şehrimizin azalan su kaynaklarını çok özenli kullanmak durumundayız. İSKİ evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başlıyor. Bu aparatla ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz. Lütfen kullanalım, kullandıralım’ ifadeleri kullanmıştı. Şimdi siz değerli meclis üyelerine soruyorum bu su aparatı sizlere ulaştı mı? Hayır. İyi Parti sıralarına sormak istiyorum bu aparattan haberiniz var mı? CHP’li üyelere sormuyorum onların zaten haberi yoktur! 3,5 yılda su tasarrufu ile ilgili tek bir paylaşım yapılmış. Ekrem Bey bunları kullanın, kullandırın diyor ama ortada aparat yok.” ifadelerini kullandı.

“HANGİ YATIRIM İLE MUSLUK SUYU İÇİLEBİLİR HALE GELDİ?”

İstanbul’da musluktan akan suyun yapılan hangi yatırımlarla içilebilir hale geldiğini soran Başkan Volkan Yılmaz, “İSKİ’nin genel müdürü Şafak Bey bir açılışta İstanbul’dan akan suyu içebilirsiniz demişti. Başkan İmamoğlu ise 2019 yılının Şubat ayında İstanbullulara şunu söylemişti: ‘İstanbul’a temiz ve ucuz su sağlayacağız. Su kullanım ücretlerinde yüzde 40 indirim yapacağız. Ondan da önemlisi dar gelirli ailelere özel destek vereceğiz.’ Ve bir hedef koyuyor 5 yıl sonra musluktan içilebilir su diyor. Ben İSKİ genel kurulunda bu konuyu gündeme getirdiğimde İSKİ genel müdürü kendisi de musluk suyunu içmediğini itiraf etti. Şimdi ise musluk suyunun içilebilir olduğu söyleniyor. 3,5 yılda İSKİ hangi yatırımı yaptı da musluktan akan su içilebilir hale geldi? 3,5 yıl önce adayken musluk suyunu içilebilir hale getireceğini söyleyen bir Ekrem İmamoğlu ve hiçbir ilave yatırım yapmadan bu suyu için diyen bir Ekrem İmamoğlu. 2019 yılındaki Ekrem İmamoğlu mu yalan söylüyor, bugün İstanbulluya musluk suyunu için diyen Ekrem İmamoğlu mu yalan söylüyor?” diye konuştu.

“YAPILAN ZAMLA İSTANBUL’DA BİR HANENİN AYLIK SU MASRAFI EN AZ 500 TL OLUYOR”

Yapılan zamla birlikte İstanbul’daki hanelerin su masraflarının ciddi oranda artacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu mecliste her zaman söylenen elektriğin, doğalgazın, internetin pahalı olduğu suyun ise ucuz olduğudur. Doğru mu yanlış mı şimdi bakacağız. 4 kişilik bir hane ayda 15 metreküp su kullanacak. Bakın üst tarifeye sıçramıyor, en alt tarifeden bahsediyorum. Suyun metreküpünü 16 TL yaparsak vergiler hariç 240 TL yapıyor. İstanbul’a içilebilir musluk suyu sağlayamadığınız ve her hane ayda 240 TL de damacana suya veriyor. Vergileri vs. koyduğumuzda İSKİ’nin İstanbul’da yaşayan hanelere aylık su faturası 500 TL oluyor.” dedi.

“EN PAHALI SUYU SATAN 10 BELEDİYENİN 7’Sİ CHP’Lİ BELEDİYEDİR”

İBB İyi Parti Meclis Üyesi Suat Sarı’nın Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesine göre İBB’nin suyunun çok ucuz olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Cumhur İttifakı belediyelerinin çok pahalı su sattığı söylemi esasında tamamen çarpıtma ve uydurmadır. Bakın arkadaşlar Türkiye’de 30 büyükşehir var. Şimdi su fiyatlarının en pahalı olduğu ilk 10 büyükşehir belediyesini sırasıyla sayıyorum: Antalya, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Sakarya, Aydın, Ankara, Muğla ve Mersin. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi en pahalı suyu satan 10 ilin içerisinde 7’si Millet İttifakı belediyesi yani CHP’li belediye. İstanbul ise 16. sırada. Vatandaş Millet İttifakı’na seçimlerde 11 büyükşehir belediyesi vermişti ve bunun 7’si en pahalı suyu satıyor.” ifadelerini kullandı.