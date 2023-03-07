Başkan Yılmaz'dan Kadınlar Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri çok önemli ve büyüktür. Aileyi oluşturan temel unsurlardan birisi kadındır.

Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum, toplum mutlu olursa devlet güçlü olur.

Kadına dokunduğunuz zaman evde yeni doğan bebeğe, eğitim çağındaki çocuğa, evlilik çağındaki genç kıza, askere gidecek gence, engelli ve yaş almış bireylere dokunursunuz.

Bu sebeple bir aileyi ayakta tutan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayıp koruyup kollayan kadınlarımız baş tacıdır ve her zaman öyle olacaktır.

Hayatın bütün yükünü omuzlamış ve bu yükle beraber dimdik yürüyen abidelerdir.

Şanlı tarihimize baktığımızda kadının fedakârlığı ve cesareti çok açık bir şekilde görülmektedir. Nene Hatun’lar, Kara Fatma’lar, Şerife Bacı’lar vatan, millet ve bayrak için canlarını ortaya koymuş, cesaretleri ile dünyanın takdirini kazanmıştır.

Ülkemizin geçtiği zorlu günlerde sabır, metanet ve dayanışma örneği gösteren kadınlarımız yine takdire yaşan bir duruş sergilemiştir.

Bu düşüncelerle, hayatımızın her alanına dokunan, varlıkları ile bizlere güç veren tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü buruk bir hissiyatla kutlarken, depremde kaybettiğimiz kadınlarımızı şükran ve minnet duygularımla anıyorum.”

