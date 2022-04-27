Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz, mesajında şunları söyledi: "Kıymetli hemşehrilerim… Mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmış olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayında dünya hayatımıza yönelik maddi ve manevi bereketler ihsan ettiği gibi, ahiretteki kurtuluşumuza yönelik büyük fırsatlar da bahşetmiştir. Bu fırsatların başında Cenab-ı Allah’ın yüce kitabımızda ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak zikrettiği Kadir Gecesi gelmektedir. Kur’an-ı Kerim ışığının dünyayı aydınlatmaya başladığı bu mübarek gecede Yüce Allah’ın rahmeti yeryüzüne yağacaktır. Manevi hal ve güzellikler tüm inananların yüreğine su serpecek, umutları çoğaltıp, gönülleri coşturup, dua ve dilekleri buluşturacaktır. Yapılan tüm duaların kabul edileceği, rahmet kapılarının ardına kadar açık olacağı bu mübarek gecenin feyz ve bereketinden Türk-İslam âleminin faydalanması en büyük dileğimdir. Bu düşüncelerle, mübarek Kadir Gecemizin başta ülkemize, Türk-İslam âlemi ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."