Başkan Yılmaz'dan karne hediyesi 'Çocuk Köyü'

Avlu Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Çocuk Köyü, yenilenen yüzüyle Cumartesi günü açılıyor. Başkan Yılmaz, öğrencilere karne hediyesi olarak sömestr tatili süresince Çocuk Köyü’ne girişleri ücretsiz yaptı.

Türkiye’nin ilk ve tek 5 bin metrekarelik ve 17 metre yüksekliğinde şişme balon kapalı oyun alanına sahip olan Fırıntaş Çocuk Köyü; yenilenen trambolin, basket sahası, dinlenme alanları, kafesi ve daha fazlasıyla Cumartesi günü çocukların hizmetine sunulacak. Çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri bir eğlence merkezi olarak planlanan Çocuk Köyü, çocuklar tarafından sıklıkla tercih edilen yeni oyun alanlarıyla zenginleştirildi.

Macera parkurlarından oyun alanlarına, kaydırak çeşitlerinden meslek evlerine, atlıkarıncadan zipline sporuna, elektrikli jetonlu oyun alanından piyanoya kadar birçok farklı oyun ve aktivitenin yer aldığı Çocuk Köyü, 15 yaşına kadar olan tüm çocukların hizmetinde olacak. “Dünya Kadar Eğlence” sloganıyla kapılarını Cumartesi günü açacak olan Çocuk Köyü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak tatil boyunca ücretsiz olacak.

Yeni eğlence grupları kuruldu

Yenilenen; Trambolin, Basket Sahası Oyun Alanı, Roler Kaydırak oyun alanı, Cafesi, Dinlenme Alanları, ve daha fazlası ile, Yeni Kurulan Çocuk Köyü’nde şu oyun grupları var;

Macera Parkuru (0 - 3 Yaş), Oyun Alan (3 Yaş Altı), Macera Parkuru ( 5 Yaş), 6 metre yüksekliğinde Macera Parkı (5 - 12 Yaş), Meslek Evleri, Atlı Karınca (Elektrikli Jetonlu Oyun Alan), Palmiye (Elektrikli Jetonlu Oyun Alan), Hamster (Elektrikli Jetonlu Oyun Alan), Balık (Elektrikli Jetonlu Oyun Alan), Piyano, Zipline, 9 metrelik Düz Kaydırak, 9 metrelik Tüp Kaydırak, 10 metrelik Spiral kaydırak.