Başkan Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Dini ve milli bayramlar kardeşlik bağlarını güçlendiren, sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan özel anlardır. Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı güzel günlerdir. Bayramlarımız bizi biz yapan, bizi kökümüze tarih ve maneviyatın kılcal damarlarından geçerek bağlayan, bununla da kalmayıp muazzez kucaklaşmaları tahkim ve takviye eden müstesna dönemlerdir. Bayramlar tıpkı bayrak gibi bağımsızlığın simgesi, birlik ve beraberliğin manevi güvencesidir. Bayramlarımız Türk milletinin barış, huzur, kardeşlik ve kaynaşma hazinesidir. Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Allah rızası için kurban ibadetimizi ifa ederken mutlaka dar ve orta gelirli, aynı zamanda muhtaç ve düşkün insanlarımızı hatırlamamız, onlarla ekmeğimizi ve etimizi paylaşmamız manevi sorumluluktur. Biliyoruz ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Sevdikleriyle bayramlaşmak amacıyla yola çıkan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, can ve mal güvenliği açısından önemsenmesi lazım gelen bir husustur. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın ve yakınlaşmanın muazzam bir fırsatı olan kurban ibadetimizin kabulünü içtenlikle diliyorum. Silivrili hemşehrilerimin, şehit ailelerimizin, aziz milletimizin ve Türk İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı candan kutluyorum.”