Başkan Yılmaz’dan Malazgirt zaferi mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletimiz için Ağustos ayı, destanların ve kahramanlıkların yaşandığı, mucizelerin cesaret ve inançla somutlaştığı bir dönemi ifade eder.

Tarihimizdeki zaferlerin pek azı son vatanımız Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi kadar yüksek anlamlara sahiptir. Çünkü Malazgirt'le birlikte, milletimizin kutlu yürüyüşü önemli bir misyonla bezenmiştir.

Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, bu coğrafyayı vatan kılma özlemi milletimizin tarihî yürüyüşünü ve yükselişini hızlandırmıştır.

Milletimiz için vatan kavramının çok büyük bir anlamı ve değeri vardır. Vatan, coğrafyanın ruhuyla milletin ruhunun bütünleşmesi; yabancıya verilmez, elle paylaşılmaz kutsal bir yerdir.

İşte Malazgirt Zaferi ile birlikte, yaklaşık bin senedir vatan toprağı olan ve inşallah kıyâmete kadar da vatan toprağı kalacak olan Anadolu'nun kilidi açılmıştır. Bir yandan Anadolu toprağı ebedî vatan olmaya başlarken, bir yandan da Bizans'ın köhnemiş zulüm idaresi çökmeye yüz tutmuştur.

Bu zaferle birlikte, Anadolu toprakları için yeni bir devir başlamıştır. Önce Anadolu Selçukluları, sonra Osmanlılar ile zulmün yerini adâlet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi almaya başlamış, Anadolu'da yeni bir medeniyetin ışıkları yükselmiştir.

Bilinmelidir ki, 951 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları; muzaffer atalarımızın yegâne emaneti olup, korunması ve her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken maddi ve manevi bir hazinedir.

Malazgirt Zaferinin 951. yıl dönümünü kutlar, başta Sultan Alparslan olmak üzere kanlarıyla destan, canlarıyla tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet dilerim.”

