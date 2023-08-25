Başkan Yılmaz'dan Malazgirt zaferi ve büyük taarruz mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un yıl dönümleri nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadeleri kullandı:

“26 Ağustos, şanlı tarihimizde iki gurur verici mücadelenin yıl dönümü olması hasebiyle çok özel bir gündür. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu, milletimizin artık değişmez ve vazgeçilmez yurdu olmuştur. Bu tarihin akışını değiştiren özel bir tarihtir. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktalarından birisi olan Büyük Taarruz'un başlangıcının da bugün 101. yıl dönümü. İşgalcilere karşı, tarihte ender görülen bu büyük duruş, yalnızca bizim tarihimiz için değil, dünya tarihinde de hayranlık uyandıran bir başarıdır.

Şükran, minnet ve gururla anıyoruz.”