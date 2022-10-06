Başkan Yılmaz'dan Mevlid Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sadece bir coğrafyaya değil tüm dünyaya, sadece bir millete değil tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşrifi vesilesiyle bir Mevlid Kandili’ni daha idrak ediyor olmanın manevi mutluluğu içindeyiz.

İnsanlığın karanlığa boğulduğu bir anda Cenab-ı Allah’ın nuru ve rahmeti olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, dünyanın üzerine bir güneş gibi doğmuş, tebliğ ettiği son din İslamiyet insanlığın kurtuluş reçetesi olmuştur.

Üstün ahlakı ile; Peygamber Efendimiz hidayetin şafağıdır, hikmetin güneşidir, kemale ermenin, kendini bilmenin, kalple dil arasındaki tutarlılığın özü, iman dünyamızın rehberi, var oluşumuzun sırrına vakıf olmuş Allah sevgilisidir.

Hayat tarzı ve yaşam biçimi olarak tüm insanlığa örnek olan Efendimiz; iyiliğin, güzelliğin, cömertliğin, ilkeli, ahlaklı ve adaletli oluşun emsalsiz şahsiyetidir.

Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah’a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir.

Bugün yeryüzü onun getirdiği değerlerle buluşursa insanlık huzuru yaşayacaktır. Dünyayı, İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur.

Bu itibarla Mevlid-i Nebi, aynı zamanda Müslümanlar için bir tefekkür ve muhasebe iklimidir. Sözler, fiiller, idealler ve sorumluluklar dairesinde bütün bir hayatın, rahmet Peygamberinin hayatı ve sünneti ekseninde muhasebeyle tâbî tutulmasıdır.

Gönüllerdeki peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımaktır.

Bu vesileyle aziz hemşehrilerimin mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim.”

