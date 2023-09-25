Başkan Yılmaz'dan Mevlid Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Mevlid Kandilini idrak etmenin manevi huzuru içerisindeyiz. Kandiller; öze dönüşün, Rabbimize yürekten yakarış ve yönelişin, kalplerimizi arındırmanın, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan müstesna zamanlardır. Hz. Peygamber bir ahlak kutbuydu. Şefkat, samimiyet, cesaret, dürüstlük ve hoşgörü meşalesiydi. İlahi lütufla müşerref olmadan önce bile çevresinde; zeki, sakin, ahlaklı, ölçülü, dengeli bir kişi olarak anılıyor ve biliniyordu. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin bütün zamanlara hitap eden, bütün insanlığa umut ve huzur vaat eden evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından önemli bir fırsattır. O’nun doğumu, beşeriyet tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Sevgili Peygamberimizin dünyaya geldiği dönemde, her tarafı zulüm kaplamış, cahiliye devri hakimiyet kurmuş, insanlık her türlü değer ölçülerini yitirmiş ve yolunu şaşırmıştı. Peygamber efendimizin dünyayı şereflendirmesiyle birlikte umut kapıları aralanmış, toplumların hasret kaldığı huzur ve refah yeniden yeşermiş, adeta kabuğunu kırmıştı. Uğruna kâinatın yaratıldığı peygamberimizin örnek hayat çizgisini, söz ve davranışlarını uygulayıp yaşayabilmek hepimizin ortak arzusu olmalıdır. İçimizi karartan, gönlümüzü bunaltan dertlerin dermanı O’ndadır. O’nun hayatını ve güzel ahlâkını örnek almak tüm insanlığın umut kapısıdır. Bu mübarek günde yapacağımız tüm dualar, vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, dünya üzerinde artan vahşet ve zulmün sona ermesine, Türk-İslam coğrafyasının kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasına vesile olsun. Mevlid Kandil’inizi tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandillere erişmenizi diliyorum.”