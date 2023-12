Başkan Yılmaz'dan Mimarsinan'a Kapalı Pazar Müjdesi

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı, Silivri İlçe Müftülüğü ve Mimarsinan Cami Derneği iş birliğiyle yapımı tamamlanan Mimarsinan Mahallesi Kur’an Kursu için açılış töreni düzenlendi. 166 metrekare alan üzerine 4 kat olarak inşa edilen Kur’an Kursu ile bölgede yaşayan vatandaşlar, din hizmetlerinden faydalanabilecekleri yeni bir kuruma kavuşmuş oldu. Görevli 3 hocanın eğitim verdiği kursta, 4-6 yaş arası 40 çocuk ve 40 yetişkin olmak üzere 80 öğrenci Kur'an-ı Kerim öğrenme ve temel din konularında eğitim alıyor.

AKSU: “BAŞKANIMIZIN YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATIDIR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Mimarsinan Cami Derneği Başkanı Orhan Aksu, “Mahallemizde bir Kur’an kursunun olması için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’dan talebimiz olmuştu. Mahallemizde bu kursun yapımı için yerimiz yokken başkanımız bizlere yer tahsis etti. Başkanımız göreve geldiği günden itibaren mahallemizde çok sayıda hizmet gerçekleşmiştir. Başkanımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bu Kur’an kursu ve yapılan bütün hizmetler için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

CİVAŞ: “EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Aksu’nun ardından konuşan Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, “Mimarsinan Mahallesi’nde Kur’an kursu yapılmaya başlandığında, burası nasıl olacak? nasıl bitecek? nasıl edilecek? diye çok eleştirildi. Ama değerli başkanımız Volkan Yılmaz bu Kur’an kursunu bitirdi ve şimdi de açılışını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Kur’an kursunun mahallemize kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

SAĞLAM: “GÖREVİMİZ SAHİH BİLGİLERİ TOPLUMUMUZA ULAŞTIRMAKTIR”

Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam da konuşmasında şunları söyledi: “Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz özellikle Diyanet işleri Başkanlığının misyonunu anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın misyonu; toplumda dinin güzel bir şekilde anlatılmasını sağlamak ve bu görevi yerine getirirken sahih bilgileri toplumumuza ulaştırmaktır. Bu bilgilere ulaştırırken özellikle 3 ilkeye dikkat ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Birincisi doğru mekân, ikincisi doğru bilgi ve üçüncüsü de doğru görevlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu 3 ilkeyi birleştirerek bilgilerin halkımıza doğru bir şekilde anlatılmasını sağlıyor. Bu Kur’an kursumuz 3 tane hocamızla 4-6 yaş arası 40 çocuk ve 40 yetişkin olmak üzere toplam 80 öğrencimize hizmet verecek. Bu hizmetin Mimarsinan Mahallesi’ne kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN YILMAZ: “AŞKLA ÇALIŞAN YORULMAZ FELSEFEMİZLE HİZMETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Öncelikle Irak’ın kuzeyinde bulunan askeri üssümüze bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı neticesinde şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisinde; ‘Vatan sevgisi imandandır” der. Vatan sevgisinin imanla bütünleştiği, devleti ve milletini karşılıksız seven, imanlı, faziletli, ahlaklı ve bilgili nesillerin yetişmesi için çocuklarımızın alacağı eğitimler çok önemlidir. Bu konulardaki sığ tartışmalara hiç girmeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığının ne kadar kıymetli bir başkanlık olduğunu ifade etmek istiyorum. Mimarsinan Mahallesi’nde yaklaşık 2 yıl önce, burada bir Kur’an kursuna ihtiyaç olduğu iletilmişti. Silivri Belediyesi olarak bu bölgede belediyeye, hazineye ait yer bulmakta zorlandığımızı ifade etmiş ve sorunun çözülmesi adına teknik arkadaşlarımıza talimat vermiştik. Belediyeye ait olmayan fakat plan çalışmasıyla ihraz edilerek 166 metrekare bir yer ürettik. Belediye meclisimizde oy birliği ile Kur’an kursu ve müştemilatlarının yapılması için 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsis ettik. Akabinde Kur’an kursumuzun inşasına başladık ve tamamladık. Biraz gecikmeli de olsa bugün açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 4-6 yaş arası 40 çocuk ve 40 yetişkin olmak üzere toplam 80 kişi kapasiteli Kur’an kursumuzda 3 hocamızla eğitim veriliyor. Kurs binamızın mahallemize kazandırılmasından dolayı meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada ayrı bir parantez açmak istediğim bir kişi var. Bu kişi cami derneği başkanlığımızı yapan yol arkadaşım Orhan Aksu’dur. Bu eserin hızlı, kaliteli ve konforlu olmasının en büyük nedeni Orhan Aksu’nun mücadeleci yapısıdır. Göreve geldiğimizde çok önemli bir şey söylemiştik; ‘Silivri’de bir şey değişecek, her şey değişecek’ demiştik. Hep sizlerle beraber ve sizin yanınızda bir yönetim anlayışıyla ‘Aşkla çalışan yorulmaz’ felsefesiyle 7/24 bu şehirdeki yönetim felsefesini değiştireceğimizi ifade ettik. Yaklaşık 5 yıllık görev süremiz boyunca Silivri’yi bütüncül bir anlayışla ele alarak, ilçemizin yıllarca ihmal edilmiş, ötelenmiş ve görmezden gelinmiş bütün sorunlarına hiçbir siyasi kaygı gütmeden el attık. Çözülmez denilen ve yapılmaz denilen birçok sorunu çözüme kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

MİMARSİNAN MAHALLESİ’NE KAPALI PAZAR MÜJDESİ

Silivri Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Mimarsinan Mahallesi’ne ne zaman gelsem, burada yaşayan anneler çamurlu, bozuk yollardan, kaldırımı, aydınlatması olmayan karanlık sokaklardan ve caddelerden şikâyet ediyorlardı. Sokak iyileştirme projesi kapsamında, mahallemizin ortasından geçen Alipaşa Caddesi başta olmak üzere birçok sokağımızı yeniledik. Asfaltıyla, kaldırımıyla, aydınlatması ve ağaçlandırmasıyla Mimarsinan Mahallesi’nin çehresini değiştirdik. Mimarsinan Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında bugüne kadar, 20.000 ton asfalt,14.000 metrekare parke taşı, 19.000 metrekare parke taşı yol imalatı, 4.700 metrekare bordür, 110.215 metrekare yol iyileştirme, 4.200 metrekare yeni yol imalatı ve 84 adet aydınlatma montajı yaptık. Yine köy okullarımız gibi Mimarsinan İlkokulumuza bağışçımız BOTAŞ ile konferans salonu, tiyatro salonu ve bilgisayar odası yaptık. Tuvaletleri baştan sona yeniledik. Okul binamızı komple bakım ve onarımdan geçirdik. Mimarsinan Mahallesi’nde yaşayan kadınlarımıza sözlerimiz vardı. Onlara ayrı bir parantez açacağımızı söylemiştik. Mimarsinan Mahallesi’nde kadınlara özel spor salonunu kadınlarımızın kullanımına açtık. Kadir Kaya Parkı ve Basketbol Sahası ve 35x50 ebatlarında futbol sahası yaptık. Kumluk mevkiinde halk plajı, Eser Sokak Çocuk Parkı, İsmail Tan Sokak Çocuk Parkı, Yeliz Sokak Çocuk Parkı, Tüten Sokak Parkı ve spor sahaları yaptık. Huzur Sitesi parkında sona geldik. Hanımefendilere bir müjde daha vermek istiyorum. Mimarsinan’da artık pazarlar sokakta, caddede ve yağmurun altında olmayacak. Aynı Selimpaşa’ya, Değirmenköy’e, Kavaklı’ya ve Ortaköy’e yaptığımız gibi çok yakın bir zamanda kapalı pazar yerini sizlere hediye edeceğiz. Bu kapalı pazar alanı aynı zamanda asker uğurlamaları, iftar yemekleri, sahur yemekleri, kına geceleri ve düğünlerin yapabileceği, belediye olarak tek kuruş almayacağımız bir düğün salonu olarak da kullanılacak. Mahalle evimizde temel dikiş, örgü çanta, nakış, iğne oyası ve takı tasarım branşlarında 300 kursiyerimize hizmet veriyoruz. Silivri Belediyesi olarak yetimin, dulun, düşkünün, darda, zorda ve yolda kalanın belediyesi olacağız demiştik. Hep gariple ve gurebayla ilgileneceğiz demiştik. Bu çalışmalarımız kapsamında gıda, giyim, hasta nakli ve medikal malzeme gibi birçok kalemde toplam 12.942 hizmet verdik. İhtiyaç sahibi ailelerdeki çocuklarımızın beslenme çantalarını karşılıyoruz. 1.000’in üzerindeki çocuğumuzun aylık beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5.000’e yakın ailemize düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz. Üniversitede okuyan ve kriterleri tutan 500 çocuğumuza her ay 750 TL, yıllık 7.500 TL burs veriyoruz. Üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın tüm sınav ücretlerini Silivri Belediyesi olarak karşılıyoruz. Ücretsiz yabancı dil kursları, ücretsiz spor okulları, ücretsiz yüzme havuzu ve ücretsiz dershanemizle gençlerimize hizmet ediyoruz. Her gün 750 düşkünümüze sıcak yemek ulaştırıyoruz. Silivri Belediyesi olarak gece gündüz demeden bu şehrin güzel insanlarının kaliteli, konforlu ve huzurlu yaşam sürmeleri için gayret gösteriyoruz. Kimin hangi algılarla, neyi nereye çekiştirmeye çalıştığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Sizlerle beraber dimdik el ele, gönül gönüle ve hep kararlılıkla yürüyeceğiz. Sizler bize inandınız, güvendiniz ve Silivri’ye hizmet etme yetkisini bize layık gördünüz. Allah’a şükürler olsun ki sizin güveninizi boşa çıkarmadık. Hayata geçirdiğimiz hizmetler, projeler, verdiğimiz vaatlerin çok ama çok üzerine çıktı. Allah’ın izni ve sizlerin desteğiyle inşallah önümüzdeki 5 yılda da Mimarsinan Mahallesi’nde ve Silivri’de yaşayan tüm hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu için çalışmaya, eksik kalan hizmetleri ve talepleri tamamlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mimarsinan Kur’an Kursu’muzun mahallemize ve Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TOĞAN: “DİNİMİZİ SAĞLIKLI VE EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRENMEK DURUMUNDAYIZ”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Öncelikle Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Savaşlar artık top, tüfek veya askeri harekâtlardan ziyade bizi biz yapan değerlere ve topluma yönelik yapılan saldırılarla oluyor. Dinimiz, kültürümüz, dilimiz, aile kurumumuz ve aklınıza gelebilecek bize kimlik veren bütün değerlere aklınızın ve hayalinizin alamayacağı derecede büyük saldırılar var. Bunlar şunu amaçlıyorlar; ‘Toplumu bozarsak ve topluluğu biz olmaktan çıkarıp saldırılara müsait hale getirirsek o zaman işimiz çok daha kolay olur’ diye düşünüyorlar. Onun için biz dinimizi devletimizin kontrolü altında ve onun delaletiyle sağlıklı ve en iyi şekilde öğretmek durumundayız. Bu güzel tesisin ilçemize kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tesisimizin çocuklarımıza, gençlerimize hayır getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Mimarsinan Cami Derneği Başkanı Orhan Aksu, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam tarafından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Mimarsinan Cami Derneği Başkanı Orhan Aksu’ya plaket takdim edildi. Tören, dersliklerin gezilmesi ve yapılan toplu kurdele kesiminin ardından sona erdi.