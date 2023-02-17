Başkan Yılmaz'dan Miraç Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim,

Bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in, kâinatın yaratıcısı Cenab-ı Allah’ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesini idrak ediyoruz.

Bir yandan bu mübarek geceye ulaşmanın, bu kutlu geceye erişmenin manevi hazzını yüreklerimizde hissederken, diğer yandan millet olarak maruz kaldığımız doğal afetin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen; büyüklüğü, ağır sonuçları, etkilediği alan ve nüfus itibariyle son yüz yılın en büyük deprem felaketi karşısında çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz.

Manevi bir imtihandayız.

Kenetlenmemiz, bir ve beraber olmamız, depremzede kardeşlerimizin yardımına koşmamız, el birliği ve güç birliği ile yaraları sarmamız gereken bir dönemdeyiz.

Biliyor ve inanıyoruz ki, derdi veren Allah dermanı da verecektir.

Duanın itimadıyla, dayanışmanın imkânıyla, devletin iradesiyle ve milletin irfanıyla içinde bocaladığımız bu zor günleri atlatacağız.

Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman ediyoruz.

Önce tedbir almasını, sonra tevekkül etmesini bilenlerdeniz.

Çıkış yolumuz, şifa kaynağımız, kurtuluş reçetemiz böylesine zamanlarda gönül birlikteliği yaparak güçlü olmak ve sabretmektir.

Acılarımız, anılarımız, asla unutulmayacak bağlarımız olsa da bugünler elbette geçecektir.

Ancak afetlere hazır olmak, doğal felaketlere karşı önlemler almak ötelenemez bir gerçektir.

Miraç Kandili vesilesiyle, bu gece yapılacak tüm duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyorum.

Deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmetler, yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum.

Rabbim her türlü afet ve musibetten ülkemizi esirgesin, milletimizi ve insanlığı korusun, hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”

