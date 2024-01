Başkan Yılmaz'dan Muhalefete: 'Gölge etmeyin yeter'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı ocak ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP döneminde yapılan kanuna aykırı arsa satışları nedeniyle belediye hesaplarına gelen haciz ve icra takibi konularında kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca Silivri’de hayata geçen projeler ve yapılacak olan yeni yatırımlar da yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ: “YÖNETİMİNİZDEN BİZE KALAN MİRAS HER ZAMANKİ GİBİ BORÇ YÜKÜDÜR”

Haciz kararıyla ilgili bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Süreci meclis üyelerimiz çok iyi biliyor. İzleyiciler için de uzun uzadıya ama gerek yok. Ortaköy'de 332 ada 2 parsel sayılı 4.370 metre büyüklüğündeki bir taşınmaz 17 Ocak 2013 tarih ve 101. Karar Sayılı Belediye Encümen Kararı ile bugünün parasıyla 2 milyon 10 bin TL’ye satılıyor. Satış tarihini dikkate aldığımızda satışın İstanbul 5. İdare Mahkemesinin Silivri Belediyesini 20.07.2010 tarihinde tebliğ edilmiş olan 31.05.2010 tarih ve 2009/1410 Esas/ 2019/942 karar sayılı iptal kararından sonra yapıldığı açıktır. Mahkeme Silivri Belediyesinin yönetimine 2010 yılında bu satışları yapma, satışları yapamazsın diye karar yollamış ama 2013 yılında Silivri Belediyesinin o günkü başkanı, meclis üyeleri ve encümenleri bu satışı gerçekleştirmişler. Akabinde idaremizce açılan tapu iptal ve tescil davası Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.01.2022 tarih ve 2017/167 Esas-2022/20 karar sayılı kararıyla sonuçlanmış ve taşınmazın idaremiz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Kesinleşme tarihi 07.04.2022 tarihidir. Taşınmaz 31.08.2023 tarihinde tapuda Silivri Belediyesinin envanterine kaydedilmiştir. Şimdi buraya kadar ne var diyebilirsiniz. 2 milyon 10 bin TL’ye satmışız. Belediyenin iş ve işlemlerinde kullanmışız, sonrasında vatandaştan tapusunu geri almışız. Mahkeme Silivri Belediye Başkanlığına bu satışları yapamazsın dediği halde kanun ve hukuk tanınmamış, mahkeme kararı hiçe sayılmış. 03.01.2023 tarihi itibariyle Silivri İcra Dairesinden Silivri Belediyesinin hesaplarına bir icra takibi yapıldı. Tutarı ne kadar biliyor musunuz? 42 milyon 783 bin TL’dir. Bize sizlerin yönetiminden kalan miras her zamanki gibi borç yüküdür. Nakit teminatları yetmez oldu arkadaşlar. Biz bu yılın başında araç kiralamadaki araçlarımızın bir kısmını parayla borçlanarak veya nakit parayla satın almayı düşündük. Ama bu gelecek hacizleri öngördüğümüz, sizin ön göremediğinizi öngördüğümüz için bu paraları teminatta kullanmak adına yüksek kiralara araç kiralamaya devam ettik. Bu işlem sayesinde belediye her taraftan zarara uğratılıyor. Bu haczi durdurabilmek için Gümüşyaka’daki küçük sanayi sitesi imarlı arsamızı Halk Bankasına ipotek ederek 60 milyon TL’lik bir teminat mektubu limiti oluşturduk. 40 milyon TL’yi bugün 3 milyonu pazartesi günü İcra Dairesine yatıracağız. İstinafa yolladığımızda belediyenin hesaplarına haciz konulmasının önüne geçeceğiz. Ama bu dosya bir gün biraz daha katlanarak istinaftan da bize gelecek. Benim artık elimde bu işlemler için savcılığa suç duyurusu yapmaktan başka da bir yol kalmadı. Önümüzdeki günlerde bu işi tesis etmiş olacağım. Bununla ilgili imzası ve sorumluluğu olan arkadaşlarımız hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü artık yasa önünde görevini yapmayan bir belediye başkanı konumuna düşmek istemiyorum. Yapmam gereken, belki de çok önceden yapmam gerekeni herhalde yapmak durumunda kalacağım. Şimdi bütün bunlar yaşanırken Silivri Belediyesini ayakta tutabilmek, Silivri Belediyesinin iş ve işlemleriyle hizmetlerini devam ettirmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu planları olan yaklaşımınızı bir de şu olaydaki yaklaşımınızı kısa bir hikâye anlatarak özetlemek istiyorum. Büyük İskender devrinin en büyük komutanı ve en büyük askeri dehasıdır. Bir gün bir şehre gidiyor ve gittiği şehirde çok ünlü bir filozofun yaşadığını söylüyorlar. Filozofun ismi Romen Diyojen’dir. Merak ediyor ve filozofun yanına götürün beni diyor. Şehrin meydanına gittiğinde Diyojen amiyane tabirle sere serpe uzanmış güneşleniyor. Büyük İskender geldiğinde hiç istifini bozmuyor. Büyük İskender kendini tanıtıyor. Diyojen’e benden bir isteğin var mı diye soruyor. Diyojen evet diyor ve ekliyor; ‘Gölge etme başka ihsan istemem senden’ diyor. Sizin muhalefetteki durumunuzda aynı bu şekilde. Gölge etmeyin sizden başka bir şey istemiyorum” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİNİN SAĞLIK YATIRIMLARI SINIRLARINI AŞTI”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili genel bilgi veren Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz ay Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevki ve Mimar Sinan 32 gözlü köprümüzün batı tarafında neredeyse bir metrekare sosyal donatı olmayan bir boşluk alanda Silivri Belediyesinin yapmış olduğu çalışma neticesinde bir park inşa ettik. Orada çocuklarının oynayabileceği ve hanımefendilerin dinleneceği bir park yoktu. Tüten Sokak ve Kumluk mevkindeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Geride bıraktığımız 57 ayda 76 tane park, 42 tane basketbol sahası, 14 tane futbol sahası, 3 tane futbol stadı, 6 voleybol sahası ve 2 tane tenis kortu yaptığımızı da tüm hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Silivri Belediyesinin sağlık yatırımları Silivri Belediyesinin sınırlarını aştı. Sağlık Bakanlığına ve il sağlık müdürlüklerine en fazla destek veren ve en fazla bina yapıp tahsis eden belediye Silivri Belediyesi’dir. Selimpaşa’da Yoğurthane mevkimizde vatandaşlarımızın sağlık imkanlarından yararlanmak için E-5’in karşısına geçmeleri gerekiyordu. Silivri Belediyesi olarak 5 hekimliği aile sağlık merkezi ve 2 üniteli 112 acil istasyonunun içinde bulunacağı projemizin temelini attık. İnşallah 15 Mart'ta da açılışını, kurdelesini beraber keseceğiz. Ben bu sağlık ocağı ve 112 acil istasyonunun yapımıyla ilgili Remzi Gürsu beyefendiye çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine Mimarsinan Mahallesi’nde bir kuran kursu açılışını gerçekleştirdik. Silivri Belediyesinin 1.000 dönüm tarlasına ektiğimiz AR-GE çalışmalarını Silivri Belediyesinin içinde bulunduğu bir heyetin gerçekleştirdiği hibrit, yerli ve milli Ayçiçek tohumumuzdan elde ettiğimiz 15.000 teneke 5 litreden 75.000 litrelik Ayçiçek yağını Antalya Yağ fabrikasından teslim aldık. Fabrikamızın sahibi bizden 4 yıldır tek kuruş ücret almayan, bütün yağlarımızın sıkımı gerçekleştiren ve ambalajlanması gerçekleştiren Hüseyin Toksoylu beyefendiye ve tüm ambalajların tenekelerini ücret almadan hibe eden Sarten A.Ş. Onursal Başkanı Yusuf Sarıbekir’e çok teşekkür ederim. Burada Silivri Belediyesi olarak kasasından tek kuruş çıkmadan kendi arsalarından 75.000 litre yağ üreterek üretken belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyoruz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir temel attık. Bir ay içerisinde birkaç tane temel atıp birkaç tane kurdele kesiyoruz. Silivri’mizde yaptığımız spor yatırımlarını taçlandıracak ve bölgemizin en donanımlı spor adasının temelini attık. Bakın içerisinde neler var? 45.000 metrekare alan üzerine kurulacak içerisinde; 6.000 metrekare kapalı alanda bir kapalı spor salonu bulunacak. Bu kapalı spor salonunun içerisinde 1.000 seyirci kapasiteli içerisinde hentbol, futbol, basketbol, futsal gibi sporların yapılabileceği bir spor tesisi ama aynı zamanda içerisinde 2.500 metrekare 10 tane 250’şer metrekarelik bireysel sporların yapılacağı tekvandodan karateye, folklordan diğer bireysel sporlara kadar her türlü sporun da yapılabileceği çok amaçlı spor odaları olacak. Yine 700 seyirci kapasiteli kapalı tribünü olan bir futbol stadı, 2 adet açık bir adet kapalı 35x50 ebatlarında futbol halı sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 250 araçlık otopark, soyunma odaları, kafeteryalar, açık rekreasyon ve dinlenme alanları ve her şeyden önemlisi İstanbul'da ikincisi olacak bir spor lisesi de spor adasının içerisinde olacak. Her şeye rağmen araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmak adına araç filomuza bir adet kazıyıcı yükleyici iş makinasını yine borç almadan ve kredi kullanmadan yaklaşık 3 milyon TL’lik bir iş makinasını Devlet Malzeme Ofisinden nakit para ödeyerek satın aldık. Yine geçtiğimiz ay AFAD ile bir protokol imzaladık. Lojistik depolama merkezi olarak tahsis ettiğimiz 20.000 metrekare alanla ilgili iş ve işlemleri içeren protokolün İstanbul AFAD Müdürü Ercan Akar beyefendiyle birlikte imzaladık. Afetlere hazırlık ve afet sonrasındaki yapılması gerekenlerle ilgili bu alanda yaklaşık 90.000 çadır 7.000 adet de konteynırı bulunduran İstanbul'un ve Marmara bölgesinin lojistik deposunu inşallah kullanma gereksinimi hissetmeden orada barındırırız. Cumartesi günü 2 adet açılışımız olacak. Geleneksel hale getirdiğimiz sevgili çocuklarımızın buz pateni etkinlik alanında cumartesi günü saat 12.00’de açılışımız olacak. Eğitmenlerimiz ve hocalarımızla Silivri'deki tüm gençlerimizin ve komşu ilçelerden gelen gençlerimizin ücretsiz bir şekilde hem neşeli vakit geçirmelerini hem de spor yapmalarını sağlıyoruz. Cumartesi günü ayrıca saat 14:00’te benim için çok kıymetli bir açılış kendisini küçükken ortaokulda çok keyifle okuduğum bir hikayecinin ismini verdiğimiz Ömer Seyfettin Kütüphane ve Etüt Merkezini açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Ben bütün meclis üyelerimizi orada görmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Dokümantasyon ve Kütüphanecilik mezunu kardeşlerimizin istihdam edildiği bir kütüphane olacak. Görev süremiz tamamlandığında 19 kütüphaneyle Silivri’de bir rekora daha imza atmış olacağız. Ömer Seyfettin Kütüphanesinde 10.000 kitap, bilgisayar odaları, çalışma odaları ve dijital kütüphane olacak. Millet bahçemizin içinde yine bu ay sonuna yetiştireceğimiz halk kütüphanemizi açacağız. Kötü koşullardan çıkarıp kıraathane, kitap, kafe ve üst katında da etüt merkezinin olduğu halk kütüphanemiz, millet bahçemizin içinde 37.000 metrekare yeşil alanda göletiyle ve ağaçlarıyla Silivrili hemşehrilerimize hizmet verecek” diye konuştu.