Başkan Yılmaz'dan muhtarlar günü mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kelime olarak ‘Seçilmiş Kişi’ anlamına gelen ve 1829 yılında kurulan muhtarlık müessesesi 193 yıldır devletimizin en şefkatli eli olmuştur.

Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup; yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Muhtarlar bulundukları mahalle veya köylerde devletimizin tüm organlarını temsil etmekte ve vatandaşlarımıza bir köprü vazifesi görmektedir.

Silivri Belediyesi olarak bizler de mahalle ve köylerimizde muhtarlarımız ile eşgüdüm ve uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında, vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin belediyemize ulaşmasında muhtarlarımız büyük bir özveri ve gayretle çalışmaktadır.

Çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmamak için çabalayan, devletimizin gören gözü, vatandaşlarımızın gür sesi olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş muhtarlarımızı rahmet ve saygı ile anıyorum.”