Başkan Yılmaz'dan müjde üstüne müjde

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında yoğun bir Ağustos ayını geride bıraktıklarını belirtti. Silivri Belediyesinin gerçekleştirdiği tarım temalı festivallere katılan Silivrililere ve emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür eden Yılmaz, Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesi aldığını dile getirdi. Başkan Yılmaz ayrıca, Slovakya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nda çeyrek finale kadar yükselen ve Lübnan’da düzenlenen ITF World Tenis Tour J5 adlı uluslararası turnuvada şampiyon olarak Silivri’yi ve tüm Türkiye’yi gururlandıran Milli Tenisçi İrem Kurt’u tebrik etti. Ağustos ayı içerisindeki önemli gün ve haftaları kutlayan Volkan Yılmaz, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 21 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

KADIKÖY-AKÖREN YOLU VE SEMİZKUMLAR KAVŞAĞI YENİLENİYOR

Toplantının 6. gündem maddesinde “Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı iş birliğinde Silivri ilçesinde asfalt yol yapımı ve yol düzenlemelerine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Kadıköy ile Akören arasında yaklaşık 8 km’yi bulan bir yol var. Bu yolun durumu maalesef içler acısı. Bir de Semizkumlar’a giriş kavşağı, kavşağın kolları ve yan yollar çok kötü durumda. Kadıköy ve Semizkumlar Mahallesi muhtarlarımızın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yapılan muhtarlar toplantısında bu yollarla ilgili bir talepleri olmuştu. Bakanımız Süleyman Soylu da bu yolların yapım ihalesi için Silivri Belediyesini yetkilendirdi. İhaleyi 31 Ağustos’ta yaptık ve neticelenme aşamasına geldik. İhale imzalanır imzalanmaz YİKOP ile Kadıköy-Akören yolunu ve Semizkumlar’daki yolu yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben buradan AK Parti hükümetine, İçişleri Bakanımıza ve İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum.” dedi. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.

YILMAZ: “LGS VE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM VERECEĞİZ”

Meclis toplantısının 12. gündem maddesinde “Silivri Belediye Başkanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılması ile ilgili hazırlanan iş birliği protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Biz Silivri’de yaşayan ailelere söz vermiştik. 8. sınıfı bitiren her çocuğumuz bir müzik aleti çalacak, bir sanatsal faaliyette bulunacak, bir yabancı dil konuşacak ve lisanslı sporcu olacak demiştik. Selimpaşa’da, Nişantaşı Üniversitesi ile Güzel Sanatlar Akademisi projemizi hayata geçirdik. Burada çocuklarımız ücretsiz olarak enstrüman çalmayı öğreniyorlar. Bu yaz, Kadir Has Üniversitesi ile ücretsiz yabancı dil kursları düzenledik. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol yapmak için sizden yetki istiyoruz. Kadir Has Üniversitesinin bir katında, yaklaşık 4 bin m² bir alanda rehberlik, matematik, fen ve yabancı dil öğretmenlerimizle Silivri’de LGS ve YKS’ye hazırlanan çocuklarımıza ücretsiz destek kursları vereceğiz. Bunu çok önemli bir adım olarak görüyorum. İnşallah bu projeyi hayata geçirip, niteliğini ve niceliğini de artırarak ilçemizde özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarını hayata hazırlamaları noktasında desteklemiş oluruz.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.

“HALİTLİ KÖYÜ VE YEŞİLYURT BELEDİYESİNE DESTEK OLACAĞIZ”

Toplantının 20. gündem maddesinde “Belediyemizce üretilen arpa tohumlarından Kırıkkale Delice Halitli Köyüne ve Tokat Yeşilyurt Belediyesine hibe olarak verilmesinin görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Kırıkkale’deki Halitli Köyünde yaşanan sel baskını nedeniyle bütün arpa ve buğday tohumları sele kapıldı. Bunun üzerine köy muhtarlığından bize bir talep gelmişti. Yine Tokat Yeşilyurt Belediyemiz de Silivri Belediyesindeki gibi bir projeyi başlatmak için bizden 1 ton yerli, milli, sertifikalı hibe tohum istiyor. Biz de hem Halitli Köyüne hem de Yeşilyurt Belediyemize destek olacağız.” diye konuştu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.