Başkan Yılmaz'dan nevruz bayramı mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce yıl öncesine dayanan kültür, örf ve adetlerimizin en önemlilerinden biri olarak kabul ettiğimiz; birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olarak gördüğümüz Nevruz Bayramı’nı idrak ediyor olmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz.

Türk Milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak hedef ve dostlukta buluşturan Yenigün-Nevruz, tarihimizden günümüze yansıyan iftihar vesilesidir.

Baharın gelişini ve bereketini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nın aynı bereketi kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize de getirmesi en büyük temennimdir.

Bugün Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz’un, sahip olduğumuz değerlerin ve zenginliklerin hatırlanmasına vesile olacağına inanıyorum.

Bu duygularla bolluğun ve bereketin bayramı Yenigün- Nevruz münasebetiyle tüm hemşehrilerimin ve Türk- İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”