Başkan Yılmaz'dan 'Öğretmenler günü' mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin bugün ve gelecekte bağımsız ve onurlu yaşayabilmesinin yegâne yolu; eğitim ve öğretim vasıtasıyla nesillere öğretilecek olan milli değerler sisteminden geçmektedir.

Öğretmenlik mesleği sadece edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir.

Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında, çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimiz başrol oynamaktadır.

Hepimizin anılarında tazeliğini koruyan, bugün bile şefkatini ve sıcaklığını hissettiğimiz, unutamadığımız öğretmenlerimiz vardır. Bizlere kattıkları, öğrettikleri ve yol gösterici oldukları için hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu duygularla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit olmuş ve ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.”