Başkan Yılmaz'dan Öğretmenler günü mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet Mektepleri’nin açılışı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenlik unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Öğretmen demek; irfan kapısının anahtarı demektir. Öğretmen demek; saygının, sevginin, şefkatin ahlakı demektir. Öğretmenlik kutsal bir mesleğin adıdır. Öğretmenler bir milletin ufkunu aydınlatan meşalelerdir. Gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseridir. Bu eser ne kadar milli ve manevi gerçeklerle inşa edilirse, o kadar muhkem ve muteber olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle hem bu ulvi görevin önemine değinmiş hem de öğretmenlerimize önemli görevler yüklemiştir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, insanın sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimiz başroldedir.

Hızlı gelişen bilgi ve teknoloji dünyasına ayak uydurarak bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, eğitimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi, öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesinde emek verip ter döken öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Evlatlarımıza vatan ve millet sevgisini aşılayan, akıl ve ahlak gelişimlerini sağlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."