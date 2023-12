Başkan Yılmaz'dan Piri Mehmed Paşa çalıştayında önemli mesajlar

Silivri Belediyesi, Silivri’nin tarihinde önemli yere sahip olan isimleri gelecek nesillerin öğrenmesi ve daha iyi tanıması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamında bir ilke daha imza attı. Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle “Silivri Tarihi İçinde Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı” yapıldı. Üniversitelerin uzman akademisyenleri tarafından Osmanlı Dönemi’nin önemli devlet adamlarından bir tanesi olan Pîrî Mehmed Paşa’nın hayatı, başarıları, fikirleri ve eserlerine dair bilgilerin aktarıldığı çalıştay, Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirildi. Silivri’nin önemli değerlerinden biri olan Pîrî Mehmed Paşa için düzenlenen çalıştaya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BİLİCİ: “İLKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÇALIŞTAYIMIZI VARLIKLARIYLA ŞEREFLENDİREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, “Silivri’de doğup büyümüş biri olarak belirtmek isterim ki, bu şehrin sokakları bizim oyun alanlarımızdı. Bu oyun alanları içerisinde Pîrî Mehmed Paşa’mızın camisinin avlusu da güzel vakit geçirdiğimiz bir yerdi. Çocukluk ve gençlik yıllarımızı düşündüğümüzde ilçemiz için çok değerli bir marka olan Pîrî Mehmed Paşa ile ilgili ne yazık ki bugüne kadar bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Nişantaşı Üniversitesinin yoğun destekleriyle bu çalıştayı hayata geçirdik. İlkini gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızı varlıklarınızla şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

YALÇINER: “SİLİVRİ’NİN TARİHİ ÖNEME SAHİP KONULARI ORTAYA ÇIKACAK”

Bilici’nin ardından konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, “Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri Kent Konseyi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bir bilimsel aktivite için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalıştayı üniversitemizin bilgi birikiminin aktarılmasının bir parçası olarak görüyoruz. Çalıştayın ortaya çıkaracağı sonuçlar, Silivri açısından tarihi öneme sahip ve kayda geçecek konular olacaktır. Bu nedenle çalıştayın gerçekleşmesinden emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “PÎRÎ MEHMED PAŞA’YI ANMAK VE ANLAMAK İÇİN TOPLANDIK”

Çalıştayda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sözlerimin başında büyük devlet adamı Pîrî Mehmed Paşa’yı rahmet ve minnetle yâd ederek, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün burada tarihin şehrimize emanet ettiği bir abide kişilik olan Pîrî Mehmet Paşa'yı anmak ve anlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu çalıştay ona duyduğumuz vefanın, tarihimize karşı sorumluluğumuzun ve şehrin geçmişine sahip çıkma bilincimizin bir sonucudur. Onun ebedi istirahatgah olarak seçtiği Silivri’mizde ölümünden yaklaşık beş asır sonra onu hayırla yad etmek, anlamaya çalışmak, yeni neslimize tanıtmak amacıyla düzenlenen bu çalıştayla geçmişi hesap edip anlamadan sağlıklı bir gelecek inşa edilemeyeceğine dikkat çekmek isterim. Üç kıtayı kanatlarının altına alan, insanlığa adalet, hidayet ve merhamet tebliğ eden bir ceddin ahfadı olmanın sorumlulukları elbette çok fazladır. Şu anda üzerine bastığımız topraklar; Türklüğün umudu, İslam’ın zafer müjdesi olan ulu bir çınarı, hükümran bir nesli, asırlar öncesinde bağrından yetiştirmiştir. Çağ açıp çağ kapatan asil ve soylu Türk milleti, tarih boyunca gıpta edilecek kahramanlıklar sergilemiştir. Türk sancakları yiğitliğin, mertliğin ve cesaretin sembolü olduğu kadar; iyiliğin, birliğin, yardımlaşmanın ve hala özlemle andığımız kalıcı barışın da alâmetifarikası olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Her seferimiz, her hareketimiz mazlumların, uzanacak el bekleyen biçarelerin; dini, dili ve kökeni ne olursa olsun feryat eden her faninin lehine ve yararına sonuç doğurmuştur. Nice siyaset ve devlet adamları, alpler, erenler, dervişler, Allah dostu evliyalar, bu mübarek mücadelede nefesleriyle, ilim ve irfan dolu sözleriyle, varlık ve birlik için ellerinden gelen her çabayı sonuna kadar göstermişlerdir. İşte şanlı tarihimize kalıcı izler bırakan, devletine ve milletine sadakatle hizmet eden, o muhterem isimlerden birisi de şüphesiz ki Pîrî Mehmed Paşa’dır. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi kudretli devlet adamları döneminde veziriazamlık yapması, Türk tarihindeki önem derecesinin bir göstergesi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun üstün askeri güç ve birikimine büyük katkılar sağlamıştır. Türk toplumunun birlik ve beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma anlayışına hizmetlerde bulunmuştur. Böylesine önemli bir devlet adamının farkında ve bilincinde olmanın ötesinde, yaşamaya ve yaşatmaya var gücümüzle çalışmak artık ötelenemez bir gerçektir. Kaldı ki atalarımızdan devraldığımız kutlu mirasın mana ve ehemmiyetini ziyadesiyle bilmenin, hakkıyla benimsemenin ve layıkıyla geleceğe taşımaya gayret etmenin üzerimize bir vazife olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Nitekim Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye vasiyetinde şöyle demektedir; ‘Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın’ buyurmuştur” ifadelerini kullandı.

“ZAMANIN HOYRATLIĞINA KARŞI ÇALIŞMALARIMIZ ONUR VESİKASI OLMUŞTUR”

Silivri Belediyesinin tarihi değerlerine sahip çıktığını belirten Başkan Yılmaz, “Silivri’miz 7.000 yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız tarihi emaneti de bağrında taşımıştır. Zamanın hoyratlığına karşı Silivri Belediyesi tarafından yapılan ihya çalışmaları bizler için onur vesikası olmuştur. Osmanlı kültür ve medeniyetinin ait eşsiz eserlerin pek çoğu bir yıldız gibi parlamaktadır. Zira, Kalepark’a baktığınızda Orhan Gazi’nin izlerini görürüz. Aynı kıbleye baş koyduğumuz Pîrî Mehmet Paşa Camiinde gönül ve devlet insanı Pîrî Mehmet Paşa’yı bulursunuz. Asırlara meydan okuyan ihtişamıyla varlığını sürdüren 32 Gözlü Köprü’de Mimar Sinan’ı hissedesiniz. Mütevazı duruşuyla kendi kısa, tarihi uzun Kısa Köprü’de akıncıların ve alplerin ayak izine rastlarsınız. Mübadele Evi’nde muhacirleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Selanik’i ve Batı Trakya’yı görürsünüz. Selimpaşa ve Kale’nin buram buram tarih kokan sokaklarında geçmişe dalıp gidersiniz. Emanete sahip çıkmak, korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere teslim etmek en büyük vazifemizdir. Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı da bu anlayışımızın bir yansımasıdır. İnancım o ki, saygıyla yâd ettiğimiz bu kıymetli şahsiyetin vasiyeti de budur. Hemen yanı başımızda, mukaddes emanetinin çevresinde, anılarının sıcaklığında toplanmış olmaktan büyük bir haz duyuyorum. Bu konuyla ilgili birkaç hatırlamayı da yapmak istiyorum. Pîrî Mehmed Paşa’yı tanımak, anlamak ve bir sonraki nesillere aktarmak çok önemlidir. Ben seçimlerde ve aday olduğu süreçte de bunu ifade ettim. 4,5 yıldır da bunu ifade ediyorum. Bir türlü anlaşılamama gibi bir derdim olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan caddeye çıkalım ve 10 tane liseli veya üniversite gencini çevrilelim. Kaçı Pîrî Mehmed Paşa hazretlerini ve felsefesini layıkıyla biliyorlar? Bir soralım ve anket yapalım. Bu anketin sonucunda çok mu çok üzüleceğimizi biliyorum. Israrla lise ve ortaokuldaki tarih öğretmenlerinin ya da hayat bilgisi öğretmenlerinin bir dersini Pîrî Mehmed Paşa Camii avlusunda ve onun kabri başında işlemeleri gerektiğini hatırlatıyorum. Ama bir türlü anlaşılamıyorum. İnşallah bu çalıştay, o zatın özelliklerini, bu şehre, ülkeye, millete kattıklarını ve onun yönetim felsefesinin ne kadar kıymetli olduğunun gelecek nesillere aktarılması konusunda bir miktar da olsa katkı sunar diye düşünüyorum. Onun için burada hem eğitimcilerimize hem de bu konuda görev almak isteyen kişilere açık bir çağrımdır. Bu toplantı belediye meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının açıklanacağı bir toplantı olsaydı, kapılar ve bacalar insanları almazdı. Bu şehir üzerine laf söylemek isteyenler, bize danışmadan şehri yönetiyorsunuz, biz bu şehrin bileşenleriyiz ve şehrin çok önemli aktörleriyiz diyenlerin hiçbirini gözlerim göremiyor. Neredesiniz arkadaşlar? İş güncel konular olunca ve güncel dedikodular olunca her yerdesiniz. Şimdi neredesiniz? Seçimlerde demiştim ki; ‘Ben bu şehrin Pîrî Mehmed Paşası olmak için geliyorum. Belediye başkanlığını Pîrî Mehmed Paşa anlayışıyla yöneteceğim’ demiştim. Bu söylediklerim o zaman da anlaşılamadı. Bugün basın mensuplarının da gösterdiği ilgi ve alaka ortadadır. O gün de ne demek istediğimi anlamadılar. Pîrî Mehmed Paşa nedir biliyor musunuz? Hazinenin her kuruşunun aziz bilindiği, haramla helalin birbirinden ayrıldığı ve hazinenin Osmanlı tarihindeki rekor seviyede altınlarla dolup taştığı bir devirdir. Silivri Belediyesinin yönetiminde Pîrî Mehmed Paşa olma sözünü yerine getirdik. Silivri Belediyesinde göreve geldiğimiz günden beri tek kuruş borç almayan, tek kuruş faiz ödemeyen, tek kuruş kredi kullanmadan borçlarını ödeyen ve Pîrî Mehmed Paşa hazretleri gibi değerli eserler üreten bir belediye yönetimi olarak huzurlarınızdadır. Pîrî Mehmed Paşa’yı anlamak ve yaşamak dileklerimle hayatını, başarılarını, fikirlerini ve eserlerini bu tarihi günde bizlerle paylaşacak olan Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ’a, Prof. Dr. Göknur Akçadağ’a, Prof. Dr. Reşat Öngören’e, Doç. Dr. Ferhat Kökyay’a, Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yıldız’a, Öğretim Görevlisi Fatih Yurttaş’a, Araştırma Görevlisi Ali Ceylan’a, Araştırma Görevlisi Hüseyin Şensoy’a ve Araştırmacı Yazar Hulusi Üstün’e şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne ve Silivri Kent Konseyi yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum” dedi.