Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Silivri Belediyesi olarak yardımlaşma ve dayanışma anlayışımızı Ramazan ayında büyük bir hassasiyet ve özenle en yüksek seviyede tutacağız.' dedi.

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  • 01.04.2022 12:36
  • Güncelleme: 01.04.2022 12:38
Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mübarek Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı ibadetin, güzel ahlâkın, paylaşma bilincinin ve kardeşliğin pekiştiği müstesna bir aydır. Ramazan-ı Şerif, dünya üzerinde yaşayan tüm Müslümanlar için maddî ve mânevî açıdan yenilenme fırsatıdır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bu ay içerisindedir. İnsanlığın maruz kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde, nefis terbiyesine, kalp temizliğine, vicdan tefekkürüne, huzur tecellisine çok ihtiyacımız vardır. Ramazan ayında sabır içinde orucumuzu tutup ibadetimizi yaparken, manevi muhasebemizi mutlaka gözden ve gönülden geçirmeliyiz. İnfakla; yoksulların, düşkünlerin, muhtaçların, kimsesizlerin hatırlanması çok önemlidir. Bu manevi sorumluluğu yerine getirmek de herkesin görevidir. Silivri Belediyesi olarak yardımlaşma ve dayanışma anlayışımızı Ramazan ayında büyük bir hassasiyet ve özenle en yüksek seviyede tutacağız. Bu kapsamda koronavirüsle mücadele nedeniyle iki yıldır gerçekleştiremediğimiz sokak iftarlarımızı mahalle mahalle yeniden düzenliyoruz. Sahilde oluşturduğumuz ramazan çadırında her gün 500 vatandaşımızı misafir etmeye başlıyoruz. Aşevimiz ile yaş almış büyüklerimizin ve evde yemek hazırlama imkânı olmayan vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi 20 bin ailemize, içerisinde birçok gıda ürünü olan erzak paketlerimizi ulaştırıyoruz. Kendi arazilerimizde ürettiğimiz ayçiçek yağlarını vatandaşlarımızın hanelerine teslim ediyoruz. Ayrıca kültürümüzde yer alan Zimem Defteri geleneğini bu yıl da yaşatarak veresiye defterlerini kapatıyoruz. Ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile olmasını, hayırseverlerimizin yapmış oldukları hayırların ve mükâfatını yalnızca Allah’tan beklediğimiz oruç ibadetimizin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bu duygularla aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının ve kıymetli Silivrili hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif-i mübarek olsun diyorum.”

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