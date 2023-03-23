Başkan Yılmaz'dan Ramazan ayı mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına ulaşmanın manevi heyecanı içerisindeyiz.

İdrak edeceğimiz bu Ramazan’ı, fazilet bakımından diğerlerinden ayrı olmasa da milletçe buruk ve hüzünlü olduğumuz bir dönemde karşılıyoruz.

Birbiri ardına gelen afetler nedeniyle ağır bir imtihan sürecinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, Ramazan’ın feyz ve bereketinin Türk-İslam coğrafyası üzerine olması en kalbi dileğimdir.

Nitekim Ramazan demek; amellerin halis niyetlerle tazelendiği sabır ve tevekkül ayı demektedir.

Ramazan demek; yardımlaşma ve dayanışma, buluşma ve kaynaşma mevsimi demektir.

Ramazan demek; barış ve kardeşlik, birlik ve beraberlik zamanı demektir.

Milli ve manevi hayatımızın bu güzide dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği bu kucaklaşma devri, inanıyorum ki hayırlara vesile olacaktır.

Cenab-ı Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla tutacağımız oruçların, samimiyetle gerçekleştirdiğimiz ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum.

Türk-İslam aleminin ve Silivrili hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”