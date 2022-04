Başkan Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşehrilerim, Rahmet, mağfiret ve manevi kurtuluş mevsimi olan Ramazan günlerini geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu milletçe yaşıyoruz. Ramazan boyunca yapılan hayırların, tutulan oruçların, kılınan namazların ve edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Bayramlar; gönüllerin hürmetle coştuğu, küslüğün ve husumetin kucaklaşmayla onarıldığı barış ve kardeşlik iklimidir. Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıralarımızın nefes aldığı buluşma sahasıdır. Bu bayram vesilesiyle gönüller alınmalı, dargınlıklar ve kırgınlıklar sona erdirilmelidir. Zira her şeyden daha fazla ihtiyacımız olan tek şey; bir ve beraber, iri ve diri olmaktır.

Kıymetli hemşehrilerim, Birlik ve beraberliğimiz ne kadar sağlamlaşırsa, yardımlaşma ve dayanışma ferasetimiz ne kadar anıtlaşırsa, mağdur her bir insanımızın güzel ve huzurlu bir yaşam sürmesi de o kadar iyi olacaktır. Nitekim mazlumu kollamak, düşeni kaldırmak, üşüyeni kucaklamak, aç olanı doyurmak bizim itikadımızın en büyük alametifarikasıdır. Bu inancımız ve anlayışımızın bir gereği olarak Ramazan ayının maneviyata uygun yaşanması, koronavirüs tedbirlerinden sonra coşku ve sevinçle idrak edilebilmesi gayesiyle hassas bir çalışma yürüttük. İlçemizin dört bir yanında gönül sofraları kurarak 100 bin hemşehrilerimizle aynı sofrada oruç açmanın bereketini yaşadık. Sahil bölgesinde oluşturduğumuz iftar çadırımızda her gün 1000 vatandaşımızla ekmeğimizi bölüştük. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ diyerek 20 bin vatandaşımıza gıda kolisi dağıttık. Yaş almış büyüklerimize ve evlerinde yemek yapma imkânı olmayan 1000 vatandaşımıza her gün sıcak yemek ulaştırdık. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm düşmesin diye bu yıl da 5000 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye ettik. Tüm bu hayır ve hasenatları, değerli iş insanlarının destekleriyle gerçekleştirdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Değerli Silivrililer, Her yıl olduğu gibi bayramların, bayram havasında geçmesi amacıyla tüm enerjimizi ve imkânlarımızı kıymetli hemşehrilerimiz için değerlendiriyoruz. Silivri’mize hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımızın gönüllerine dokunduğumuz her anı büyük bir heyecan ve gururla gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz. Yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizle kucaklaşmaya, gönül köprüleri kurmaya, el birliği ve güç birliği yapmaya, Silivri aşkıyla hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi baki, dayanışmamızı kavi, barış ve huzurumuzu daim eylesin. Bir yandan Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü yaşarken, diğer yandan bayram günlerine ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle…”