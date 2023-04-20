Başkan Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim,

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi geride bırakırken, bayram günlerine ulaşmanın milli ve manevi coşkusu içerisindeyiz.

Bayramlar, kırgın gönülleri buluşturan kardeşlik havzası, dargın ve küskün bedenleri kavuşturan barış vahasıdır.

Bayramlar, sabrın mükâfatı, sağduyunun münasebeti, samimiyetin müessesi, saadet ve selametin mümtaz bir dönemidir.

Hepsinden ve her şeyden evvel; bayramlar, milli ve manevi kucaklaşmanın müstesna bir müjdesidir.

Elbette bir yanımız gururlu ve mutlu, bir yanımız ise hüzünlü ve buruktur.

6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden etkilemiştir.

Afet sonrası gösterilen milli kenetlenme yaraların sarılmasına, gönüllerin onarılmasına vesile olmuştur.

Türk milleti büyük bir aile olduğunu cümle âleme bir kez daha göstermiştir.

Bilimin çareleriyle, sabrın nimetleriyle, duanın gücüyle, nice bela ve felaketleri yeneceğimiz asla unutulmamalıdır.

Kardeşliğin, kaynaşmanın, dini ve milli coşkularımızın bihakkın yaşanacağı nice kutlu zamanlara ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bayrağımız birdir, bayramımız birdir, kıblemiz birdir, kaderimiz birdir, has bahçemiz olan devletimiz ve milletimiz de birdir.

Geceye sabredene gündüzü bahşeden Yüce Allah, inanıyorum ki Türk milletinin ve mazlum gönüllerin her daim yar ve yardımcısıdır.

Niyazım odur ki, bu bayramda uzatılan hiçbir el geri çevrilmesin, barış ve kardeşliğimiz ebediyete kadar var olsun.

Büyük Türk milletinin, Türk-İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı muhabbetle tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız kutlu olsun.”