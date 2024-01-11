Başkan Yılmaz'dan Regaib Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili’ne bir kez daha kavuşmanın ve yeniden ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapıları ardına kadar açıktır. Mübarek Üç Aylar manevi dirilişe, manevi arınmaya vesiledir. İnananlar adına eşsiz bir fırsat olduğu kadar, yaşanan sıkıntı ve sorunların yumuşaması için de değerli bir imkândır. Özellikle birliğimize ve beraberliğimize katkı vermesini, Türk-İslam coğrafyasının yaşadığı sarsıcı ve hüzün verici hadiselerin sona ermesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu duygularla Silivrili hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Üç Ayları ve Regaib Kandili kutluyor, sağlık, huzur ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum.”