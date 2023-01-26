Başkan Yılmaz'dan Regaip Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, bereket ve mağfiretin bolca tecelli ettiği, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı üç aylara girmiş bulunuyoruz.

Regaip Kandili de üç ayların içinde yer alan, kalpleri birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran kutlu gecelerden biridir.

Bizleri bugünlere kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun!

Tüm dünyada huzur ikliminin tesis ve temin edilmesi görülen ve bilinen bir gerçektir. Aziz Milletimizin de her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı vardır.

Kandil günleri inananlar adına eşsiz bir fırsat olduğu kadar, yaşanan onca sıkıntı ve sorunun giderilmesi için de değerli bir imkân sunmaktadır.

Aile büyüklerimizle, sevdiklerimiz ve sevenlerimizle hasbihâl etmeyi, kırgınlık ve küskünlük varsa gidermeyi, iç muhasebe yaparak gönül dünyamızı değerlendirmeyi ve akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmeliyiz.

Bu müstesna günün tüm dünyada hayırlara vesile olması, Türk – İslam âlemi ve bütün insanlığı huzur ve esenlikle kuşatması, milli birliğimizin ve tarihi bağımsızlığımızın sonsuza kadar sürmesi en büyük dileğimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin Regaip Kandil’ini içtenlikle kutluyorum. Tüm duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”