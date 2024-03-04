Başkan Yılmaz'dan sağlık çalışanlarına müjde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir sağlık sendikasının Balıkesir Şubesi İl Divan Toplantısı’na katılarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ulaşım desteği müjdesini verdi.

Başkan Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımız “Sağlıkçı Kart” ile Belediyemize ait araçlardan yüzde 40 indirimle; Özel Toplu Taşıma Araçlarından dolmuş taksi, minibüs yüzde 33 indirim ile faydalanacak. İlçeler arası seyahat ederek işlerine gidecek sağlık çalışanlarımız için de; ilçeler arası ulaşımlarında yüzde 62,50 ile yüzde 75,29 arasında indirim yaptık. Sağlık alanında fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Hayırlı uğurlu olsun!" dedi.