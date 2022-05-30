Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları ile kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Selimpaşa Mahallesi’nde ikamet eden kadınları Kalepark Sosyal Tesisleri’nde misafir eden Başkan Yılmaz, Selimpaşa’nın bütün yatırımları hak ettiğini belirterek; “Selimpaşamız’ın sahil bölgesinde halk plajını çok yakında hizmete alacağız. Yine kadınlar plajıyla ilgili çalışmamız var. Kadınların daha rahat denize girebilmeleri için soyunma kabinleriyle, kafeteryasıyla, duşlarıyla dört dörtlük bir kadınlar plajı planlıyoruz. Bunun için bir iki yer belirledik. İnşallah en kısa zamanda sizlerin hizmetinde olacak. Kadir Has Üniversitesi ile Selimpaşa’da bir teknoloji parkı kuruyoruz. Teknoloji Gelişim Bölgeleri’nde bu iş demek, aş demek, çocuklara ve gençlere yeni yatırımlar demek. Burada kadınların istihdama kazandırılması için kadın yatırımcılarla ilgili projelerimiz de olacak.” dedi.

“SELİMPAŞA’YA MİLLET BAHÇESİ VE PAZAR YERİ KAZANDIRACAĞIZ”

Kapalı Pazar yeri inşaatının devam ettiğini ancak en kısa sürede hizmete gireceğini söyleyen Volkan Yılmaz; “Kadir Has Üniversitesi’nin şuan ki bahçesinde 25 bin metrekare bir alanda basketbol sahalarının, futbol sahalarının, mahalle evlerinin, gezi alanlarının, piknik alanlarının olduğu bir millet bahçesini de Selimpaşa’ya kazandıracağız. Selimpaşa’da kapalı bir pazar yerine ihtiyaç vardı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip kapalı pazar yeri inşaatına başladık. İki ay gibi bir sürede bölgenin en modern kapalı pazar yerini Selimpaşa’ya hediye edeceğiz. Bu pazar yerinde spor müsabakaları yapılabilecek, kına geceleri, asker uğurlamaları, iftar sofraları kurulacak. Orası aynı zamanda bir etkinlik alanı da olacak. Aynı zamanda üzerindeki güneş panelleriyle enerji üretebilecek bir tesis olacak. Selimpaşa bu yatırımların hepsini hak ediyor. Selimpaşa’da okullara, çocuklara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Amatör maçların oynanabileceği bir tesis yapımı konusunda Spor Bakanlığımız ile görüşmelerimiz var. Yoğurthane bölgemizde de insanların rahatça piknik yapabilecekleri, gençlerin spor yapabilecekleri, çocukların rahatça oynayabilecekleri bir parkı da en kısa zamanda hizmete sunacağız.” şeklinde konuştu.

“İSKİ YAPMAZSA BİZ YAPACAĞIZ”

Selimpaşa’da çok uzun yıllar alt yapı olarak, üst yapı olarak ihmal edilen bölgeler bulunduğunu ifade eden Yılmaz; “Asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 15 bin ton asfalt döktük. Kapalı pazar yeri bittikten sonra o bölgede uzun yıllar ihmal edilmiş sokakları, caddeleri alt yapısı ile, kaldırımıyla, ışıklandırmasıyla, asfaltıyla yenileyeceğiz. O bölgede özellikle alt yapıda ciddi sıkıntılar var. İSKİ’nin bir alt yapı çalışması yapması gerekiyor. Eğer İSKİ bunu yapmazsa biz Selimpaşa’yı o yollara, o kaldırımlara mahkum etmeyeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle Silivri’ye aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunlar asla sözde kalmayan duygularımız. 7 gün 24 saat rüyamızda, hülyamızda, gecemizde, gündüzümüzde daha güzel bir Silivri, yarınların Silivri’si var.” dedi.

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.